$!Bravos y Dodgers: lo que debes saber en un juego sin mañana para el equipo de Los Ángeles

Dodgers: Con Chris Taylor fuera, el puertorriqueño Enrique Hernández será titular en la segunda base. El día siguiente de dar un jonrón clave, Will Smith será el bateador designado. Austin Barnes estará detrás del plato.

¿Cómo alinean los cuerpos de relevistas detrás del abridor?Bravos: Los Bravos esperan que no tengan que acudir a sus relevistas hasta el séptimo u octavo inning. Tratarán de no usar a algunos muchachos (entre ellos Shane Greene, A.J. Minter y el dominicano Huáscar Ynoa) después del partido de bullpen en Juego 5. Pero el capataz Brian Snitker ha dejado en claro que no le da reparo usar a algunos de sus lanzadores en tres o cuatro días consecutivos, de ser necesario.

Dodgers: Luego de usar seis relevistas en el Juego 5, el manager Dave Roberts indicó que todos estarán disponibles para el Juego 6, incluyendo el curazoleño Kenley Jansen. El ex cerrador del equipo logró un scon de ponches en el noveno innings del Juego 5.

¿Hay algún relevista que no esté disponible?

Bravos: Minter efectuó 42 lanzamientos el viernes, mientras que Ynoa hizo 94 pitcheos el miércoles. Son los únicos relevistas que definitivamente no están disponibles. Además, es poco probable que Greene lance por cuarto día consecutivo.

Dodgers: No. Blake Treinen trabajó dos innings en el Juego 5, pero efectuó apenas 19 lanzamientos.

¿Alguna lesión importante? Bravos: Adam Duvall fue removido del roster para la SCLN luego de sufrir una lesión en un músculo oblicuo en el Juego 1.

Dodgers: Taylor abandonó el juego lugar de torcerse el tobillo. Roberts indicó que que guardabosque se sometería a pruebas después del partido.

¿Quién está encendido y quién no?

Bravos: Freeman se ha ido de 18-8 con tres dobles y dos jonrones en la SCLN. Ozuna también ha rendido; el dominicano se ha ido de 21-7 con dos dobles y dos cuadrangulares en los últimos cinco juegos. De su parte, Swanson batea de 19-3 con nueve ponches en esta serie.

Dodgers: Seager ha batido récord con cuatro jonrones en cinco juegos en la serie, pero Bellinger se ha ido de 24-3 con 12 ponches.