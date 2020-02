$!Brian Cashman: “Ése no es el Beltrán que yo conozco”

El gerente general de los Yankees , Brian Cashman, ha visto varios despachos que insinúan que el ex ligamayorista puertorriqueño Carlos Beltrán fue el cabecilla del sistema de robo de señas que implementaron los Astros en el 2017. Dichos informes alegan que Beltrán diseñó el plan pese a que algunos de sus coaches y compañeros de equipo no estaban de acuerdo.

“Me cuesta creer muchos de los cuentos que he escuchado, en cuanto a la persona y la forma en que lo pintan se refiere”, dijo Cashman. “No estoy diciendo que no hizo nada mal. Claramente, obviamente, el reporte del Comisionado habla por sí solo. Pero me cuesta creer que estaba obligando a la gente a hacer esto y lo otro. Esa no es la persona que yo conocí como jugador y no es la persona que conocí como asesor especial”, según informó MLB.COM.

Hace uno días, The Athletic publicó una nota que dio a entender que la influencia de Beltrán en el clubhouse de Houston invalidó las protestas de muchos, incluyendo la del manager AJ Hinch.

“Claramente es posible que haya estado envuelto en algo que no era bueno ni saludable y que estaba mal”, manifestó Cashman. “Pero eso de que fue un individuo que obligó a otras personas a hacer cosas que no querían hacer, ese no es el Carlos Beltrán que yo conozco. Obviamente estuvo envuelto en algo que creo que, pudiéramos dar marcha atrás, se tomarían otras decisiones. Y creo que todas esas personas en Houston harían las cosas de otra manera ahora”.