$!Buck Canel: “No se vayan que esto se pone bueno”, el mejor narrador de béisbol de habla hispana

El buen narrador de beisbol aunque esté describiendo un juego que se encuentre de un solo lado, se preocupa por la forma de su relato y le imprime un sabor especial. Los buenos narradores le van poniendo sazón a cada movimiento a medida que van desarrollando el juego.

Aunque no hay narradores mejores que otros, sí es cierto que las historias ganan, o pierden, fuerza e interés en función del narrador elegido y en ese aspecto descriptivo Buck Canel fue el papá detrás del micrófono.

Buck Canel, ciudadano norteamericano, nacido en Argentina, tenía ascendencia escocesa por parte de su padre y asturiana por parte de la madre. Sus progenitores regresaron a Norteamérica al finalizar las funciones encomendadas. Y fue cuando comenzó la leyenda del gran narrador de béisbol. No decía que era argentino, a muchos de sus amigos cercanos que descifraron el enigma de su nacionalidad les dijo: Quién podría creer en un narrador de béisbol de origen argentino.

Canel tenía una voz portentosa y gran dicción, pero su jocosidad y talento para improvisar, lo convirtieron en el narrador de béisbol de habla hispana más famoso del mundo. Sin dudas fue el mejor y así lo reconocen sus colegas.

El programa que internacionalizó al estadounidense-argentino fue “La Cabalgata Deportiva Gillette”. Cuando se le preguntaba a Canel, “¿por qué no transmitía juegos de béisbol en inglés?”, Contestaba, “porque en español soy el número uno”.

Comienza su carrera de periodismo como escritor del Advance de Staten Island New York y posteriormente es corresponsal para Associated Press, Havas (el servicio cablegráfico de noticias francés), y la Agence France-Press la agencia noticiosa francesa. Se hizo famoso con el apellido de su madre Canel, y así se inició en el periodismo con el Diario de la Marina, Cuba. Fue director de la sección internacional de la National Broadcasting Corporation NBC, Nueve York; corresponsal de la The Associated Press, corresponsal de guerra de Agence France Presse, fundador de la “Cabalgata Deportiva Gillette” para béisbol y boxeo narrando su primera Serie Mundial en 1936, de las 42 que narró.