$!Calidad latina entre los jardineros izquierdo de los Astros de Houston

2. José “Cheo” Cruz, 1975-1987

Dato clave: WAR (Victorias por Encima del Reemplazo, por sus siglas en inglés) de 51.4 con los Astros, sólo por detrás de Jeff Bagwell y Craig Biggio

Es uno de los jugadores más populares en la historia del club. El boricua fue el Jugador Más Valioso del equipo en cuatro ocasiones (1977, 1980, 1983 y 1984) y jugó 13 de sus 19 temporadas con Houston. Se retiró con 2,251 imparables, 164 cuadrangulares, 1,077 impulsadas y 317 bases robadas, y sigue en posesión del récord de los Astros con 80 triples.

“Es uno de los más subestimados en la historia del juego”, dijo su antiguo compañero Bill Doran. “No por sus compañeros, nosotros lo sabíamos. No había un mejor bateador ni colega. No había alguien mejor en el béisbol que José”.

Cada vez que Cruz iba a batear en Houston, el presentador del Astrodome lo anunciaba como: “José Cruuuuuuz”, un grito que sigue siendo apreciado en la actualidad.

“La primera vez que lo escuché, no sabía si me estaban abucheando o apoyando”, dijo. “Con el tiempo me di cuenta y me hacía bien escucharlo”.

El oriundo de Arroyo fue adquirido desde los Cardenales en 1974 y un día escuchó una conversación en la que Pete Rose estaba recomendándole a Rusty Stabb utilizar todo el terreno. Ese consejo lo implementó Cruz en el amplio Astrodome, donde vio el despegue de su carrera.

“Fue el bateador más peligroso de esa era de los Astros. Sin dudas”, dijo el expatrullero Terry Puhl, quien jugó con los Astros entre 1977 y 1990.