$!Candidatos sorpresa para los premios en las Grandes Ligas

Entonoces, es hora de buscar candidatos sorpresas, esas figuras que probablemente no vayan a ganar, pero que van a aparecer en las boletas, probablemente más arriba de lo que imaginan.

Jugador Más Valiosos en la Liga Americana

El dominicano tiene la posibilidad de terminar el 2019 con 60 dobles y 30 jonrones, algo que no ha hecho nadie en la historia de Grandes Ligas. No sorprende que Devers encabece las Mayores en extra bases y si los Medias Rojas agarran un boleto como Comodín, su candidatura tomará mucho vuelo.

LeMahieu ha iniciado juegos en la primera, segunda y tercera, y ha defendido bien en todas partes. Encabeza la Liga Americana con .338 de promedio y lleva ritmo para cerrar el año con 200 hits, 30 dobles y 20 jonrones. Su WAR de 4.5, vía FanGraphs, es el sexto mejor entre los jugadores de posición de la Americana y el mejor de los Yankees, que tienen la mayor cantidad de victorias en el Joven Circuito a pesar de tener una interminable fila de lesionados a lo largo del año. Hubo quien dudó cuando el otrora jugador de los Rockies firmó con los Yankees como agente libre, pero queda claro que después de todo no era un puro producto de Coors Field.

El favorito : Nadie pone en duda que Mike Trout es el mejor pelotero del momento, pero nos guste o no, algunos votantes todavía rehúsan darles el premio al JMV a jugadores de equipos que no van a la postemporada, lo que les abre la puerta a...

Jugador Más Valiosos en la Liga Nacional

El dominicano está escoltando a los favoritos Bellinger (6.3) y Yelich (6.2) en WAR de FanGraphs (5.5), lo que refleja lo completo de su juego. Marte lleva paso para 30 dobles, 30 jonrones y 10 bases robadas, y se ha repartido sin sobresaltos entre el cuadro interior y los jardines. Y si los D-backs se llevan un Comodín, algo que no será fácil después de cambiar a su as Zack Greinke en julio, los argumentos de Marte serán mucho más interesantes.

Ronald Acuña Jr., OF, Bravos

El premio Cy Young para el mejor lanzador Liga Americana

Su temporada probablemente no será bien valorada porque los Rangers no van a ir a los playoffs. Pero lo que ha hecho Lynn es impresionante y entre otras cosas, lidera a los lanzadores del Joven Circuito con 5.5 de WAR, versión FanGraphs.

El premio Cy Young para el mejor lanzador Liga Nacional

Los favoritos: Con Max Scherzer lesionado, todo está a favor de Hyun-Jin Ryu, pero si el surcoreano sufre un bajón...

Jack Flaherty, LD, Cardenales

El derecho de 23 años no ha permitido una carrera en tres aperturas de 7.0 innings este mes, en una época en la que cada juego es importante cuando se está luchando por la postemporada. Flaherty tiene 0.79 de efectividad en sus últimas siete aperturas y en estos momentos no hay nadie lanzando mejor que él en ninguna de las dos ligas.

Mike Soroka, LD, Bravos

¿Se acuerdan cuando los Bravos estaban buscando a un as? Resulta que ya tenían uno con este novato de 22 años, cuya efectividad de 2.32 sólo está por detrás de la de Ryu. Y no está bajando el ritmo tampoco con 2.72 de efectividad en sus últimas ocho aperturas. Si no gana el Cy Young, podría ser el Novato del Año del Viejo Circuito.