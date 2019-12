$!Canó, Beltré y Ortiz, reyes de la década

La “Biblia de Béisbol” The Sporting News seleccionó el equipo de la década, donde figuran como estelares los dominicanos Robinson Canó, 2B; Adrián Beltré, 3B y David Ortiz, BD. Los demás integrantes de esta selección de luxe son: Joey Votto, 1B; Francisco Lindor, SS; Mike Trout, Andrew McCutchen y Giancarlo Stanton, OFs; Buster Posey, C; Clayton Kershaw, P; Craig Kimbrel, R. De acuerdo a The Sporting News, Canó como intermedista fue una elección fácil ya que lideró a todos los segunda base en esta década en jonrones (237), impulsadas (878), OPS (.855) y dobles (363).

La elección de Adrián Beltré fue una recia y feroz competencia en la esquina caliente, pero se dio el visto bueno al veterano que estaba en su temporada de 31 años para comenzar la década. Beltré, por supuesto, fue un defensor brillante, y promedió 25 jonrones, y un average de bateo de .307.

David Ortiz, como designado no tiene oposición, aunque se retiró después de la temporada 2016, promedió 32 jonrones, 100 impulsadas, y un porcentaje en base de .383 e hizo cuatro equipos All-Star en sus seis años de la década de 2010. Fue estrictamente un DH esos años, los otros candidatos especialmente Nelson Cruz y Edwin Encarnación, pasaron mucho tiempo jugando en el campo.

Un día como hoy: 1976, en el Estadio Cibao, los Tigres de Licey fabricaron tres anotaciones en la sexta entrada para ganar 3x2 a las Águilas Cibaeñas, ante 11,727 fanáticos. Ganó Rod Dressler lanzó ocho entradas y aceptó dos carreras. Víctor Cruz sacó los últimos cuatro outs para su noveno rescate. Arnulfo “Nino” Espinosa cargó con la derrota.

Usted es viejo o vieja de verdad. Nos escribe Ben José Castillo. “Como siempre disfruto leyendo la sección de referencia que usted publica en Diario Libre, especialmente la parte Usted es viejo o vieja de verdad. Me gustaria preguntarle si recuerda a Alberto Beltrán, antes de ser cantante, cuando era dulcero y bailaba con la batea en la cabeza en el parque Julia Molina en la Avenida José Trujillo Valdez. Si recuerda el obelisco que había en dicha avenida esquina Ravelo. Recuerda a Eduardo Brito y su esposa Rosa Elena Bobadilla cantar y bailar en el Teatro Micine, en la Avenida Mella, frente a la antigua Clinica del Dr. Zaiter. Recuerdo a Talúa Dandridge cuando jugaba en La Habana, Cuba... Si recuerda haber bailado en el Cafe Ariete en El Conde esquina 19 de Marzo... Si vivió los tres nueve ceros consecutivos que propinó el Licey al Escogido en el Estadio de La Normal y si vio a Ninín Pescao pegar de jonrón metiendo la bola en el Memphis que estaba encallado en el Mar Caribe. Por hoy me voy porque esto si es difícil Talúa.