$!Canó se torna parco sobre si será un ídolo otra vez en Nueva York

Luego de un año dificultoso, ser considerado candidato para Jugador Más Valioso, Robinson Canó no puede ver con mayor satisfacción el hecho de que lo coloquen en semejante lista para la temporada 2019 en Grandes Ligas. “Gracias a Dios, ésa es una buena manera de comenzar el año, que tengan ese pensamiento”, señaló Canó.

En mayo pasado Canó fue suspendido en mayo pasado por 80 partidos luego de dar positivo al uso de furosemida. Pero para esta temporada el columnista Will Leitch, de MLB.com nombró 10 peloteros candidatos a Jugador Más Valioso para la próxima campaña y uno es Canó, que fue canjeado a los Mets de Nueva York el pasado primero de diciembre. “De verdad que sí que me estoy preparando. No puedo decir que para ganar un MVP (Jugador Más Valioso en español) porque eso se lo dejo a Dios, pero sí para ir a dar lo mejor de mí y hacer un buen trabajo”.

El sueño de Canó es retomar ese camino para unos Mets, que de los últimos 10 años han tenido ocho campañas con récord negativo, excepto las dos que avanzaron a postemporada.