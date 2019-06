$!Canó sobre muerte de Luis Mercedes: “Estoy destrozado”

Robinson Canó apeló a Instagram para hacer saber lo mal que le cayó la noticia de la muerte del ex pelotero Luis Mercedes, fallecido la madrugada de este domingo por problemas renales.

“Estoy destrozado. Se me fue mi loco, mi primo, mi amigo, mi mentor, una persona a quien le debo la gran parte de mi carrera”, escribió Canó.

“Estuvo trabajando conmigo desde la Clase A como mi instructor de bateo. Le agradezco todo lo que hizo por mi, no me alcanza el tiempo ni el dinero para pagarle. Todos los que me conocen saben lo importante que el fue para mi. Que Dios te tenga en la santa gloria. Te amo mi primo Luis”, continuó Canó, con una foto de ambos tras una práctica de bateo.

Los restos de Mercedes, de 51 años, son velados este domingo y el entierro está programado para las 4:00 de la tarde.

Mercedes jugó ocho temporada con las Estrellas, en el béisbol profesional dominicano. Ganó el premio Novato del Año en la campaña 1989-1990, cuando bateó .302, con un promedio de embasarse de .362 y 27 carreras anotadas, como primer bateador en la alineación.

El nativo de San Pedro de Macorís fue líder de bateo de la Liga Dominicana en la temporada 1991-1992, cuando tuvo promedio de .333. En esa misma campaña encabezó el circuito en bases robadas (18).

Un bateador de .289 de por vida, Mercedes jugó en los jardines. Actuó en 93 partidos en su carrera en el béisbol profesional dominicano. En su última temporada (1997-1998) jugó para los Gigantes del Cibao.