$!Carlos Franco quiere demostrar que los Tigres Licey no se equivocaron

Carlos Franco se ha sentido muy bien en su nueva franquicia, los Tigres del Licey, con los que ha sido quizás el jugador más estable, cuando se habla de combinar defensa y ofensiva, aspecto último que es la principal flaqueza del club.

“Me han tratado súper bien aquí, ya que es una nueva experiencia el jugar con el Licey y todo perfecto, hasta ahora”, externó el banilejo de 27 años, que arribó al equipo azul esta campaña, proveniente de los Toros del Este, en cambio por Yamaico Navarro.

El bateador zurdo que defiende a la derecha, afirma que su sueño aquí es ayudar a los Tigres a ganar el campeonato. Recordó que se inició con los Toros en la temporada 2016-17, a los que agradece la oportunidad de lo que considera era un anhelo suyo, jugar pelota invernal.

Aseguró que de primera no asimilaba, no creía, que lo habían cambiado uno a uno por Navarro y que desea demostrar que el equipo no se equivocó en hacer la transacción para adquirirlo.

“Navarro es uno de los mejores bateadores en esta Liga y cambiarme uno a uno por Yamaico fue algo que me hizo sentir bien, porque me tomaron en cuenta así, por uno de los caballos de la liga”, le dijo a Juan Nova Junior en entrevista para Licey Televisión.

Apreció que con su actuación con los Tigres, está demostrando que no fue una mala decisión que tomó el equipo con atraerlo.

En sus primeros 17 partidos con el Licey, Franco ha demostrado buenas habilidades en la defensa de la primera base y en ocasiones en la antesala.

En el aspecto ofensivo promedia .240, con tres dobles, cinco impulsadas, seis anotada, porcentaje de embasarse de .345.

Con esas estadísticas, Franco está entre los cuatro mejores del equipo con diez y más partidos, en los que se incluye al importado Nich Heat, Juan Francisco y Arismendy Alcántara, en una alineación con demasías flaquezas.

Franco duró diez años en la organización Bravos de Atlanta, llegó hasta el nivel Triple A, fue varias veces al campo de entrenamiento de Grandes Ligas y fue dejado libre al finalizar 2018.

Este 2019 jugó 84 partidos con el York, de la Liga del Atlántico (independiente), donde conectó para .319 (101 hits en 358 turnos), con 13 jonrones, 21 dobles, 55 impulsadas. Con Kansas City, en otro circuito independiente, accionó en otros 19 cotejos y pegó para .286 en 70 turnos.

Franco asegura que sus aspiraciones son obvias, regresar al béisbol organizado de los Estados Unidos para hacer realidad su sueño de jugar en las Grandes Ligas. Para eso será clave dispensar una buena campaña con los Tigres.