$!Carlos Martínez: “He cometido un error, quiero pedir disculpa al pueblo”

“Es oportuno aclarar que en ningún momento he promovido o patrocinado el evento que tuvo lugar en Puerto Plata el domingo 22, ni fue mi intención que mi breve participación en la situación pudiera producir efectos no deseados; entiendo que debería haber sido más reflexivo sobre cómo mis acciones podrían afectar no solo a mí y a los más cercanos a mí, sino también a muchos otros. He cometido un error y lo reconozco plenamente; y prometo aprender de esta experiencia en el futuro. Al mismo tiempo, quiero pedir disculpas a las autoridades y a la población en general”, dijo Martínez.

Los Cardenales de San Luis, equipo al que pertenece el puertoplateño, se pronunciaron este lunes en una nota donde explican que están al tanto de la situación.

“Actualmente estamos recopilando detalles de este evento, pero tenemos entendido que Carlos no fue arrestado ni hay cargos legales pendientes en su contra. Ciertamente, no toleraríamos a nadie de nuestra organización que viole a sabiendas las leyes de la comunidad o los reglamentos de salud”, dijo el club.

Martínez, de 29 años, fue uno de los Cardenales que contrajo COVID-19 y mostró síntomas lo suficientemente graves como para enviarlo al hospital para recibir tratamiento durante la temporada. Se perdió más de un mes y solo hizo cinco aperturas antes de que una lesión oblicua terminara su temporada durante la última semana. El derecho se ganó un papel titular luego de que las lesiones interrumpieran las últimas temporadas, pero tuvo marca de 0-3 con efectividad de 9.90.