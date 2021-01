$!Carlos Martínez por las Águilas y Raúl Valdés por los Toros en el segundo partido de playoffs

Romero, que fue adquirido en el sorteo de reingreso, proveniente de los Leones del Escogido, tuvo 0-2 en la ronda regular, seis vueltas limpias y efectividad de 3.95. Lanzó 13 innings y dos tercios; 14 hits, no permitió jonrones, nueve ponches y tres transferencias.

En La Romana, en el estadio Francisco Micheli, a las 5:00 de la tarde, los Toros del Este reciben a las Águilas Cibaeñas, en el segundo partido de la Serie-B.

El Grandes Ligas de los Cardenales de San Luis, Carlos Martínez, está anunciado por los visitantes, mientras que los locales dependerán del veterano zurdo Raúl Valdés.

Martínez tuvo promedio de efectividad de 5.40 en la ronda regular, no tuvo decisiones y permitió dos vueltas limpias en tres innings y un tercio de acción; siete hits, cuatro ponches, no le conectaron jonrón y no concedió transferencia.

Valdez (2-2), efectividad de 3.90 al permitir nueve vueltas limpias en 25 innings y un tercio, con 15 ponches y ocho transferencias; permitió 24 hits, cinco jonrones.

El lunes 4 de enero las series se trasladan a San Francisco de Macorís, estadio Julián Javier, y Santiago, estadio Cibao, en partidos programados para inicar a las 5:00 de la tarde.