$!Carlos Peña reconoce la falta de Miguel Andújar para los Yanquis

ESTADOS UNIDOS. El exjugador de Grandes Ligas, el dominicano Carlos Peña fue enrevistado por el diario The New York Post y en su participación echó un vistazo a la División Este de la Liga Americana, pasando incluso por los Rays de Tampa Bay, su antiguo equipo.

El analista de MLB Network conversó con el periodista Justin Terranova de The Post sobre las lesiones de los Yankees, la estrella en ascenso Pete Alonso y la realidad de los comienzos lentos.

Pregunta: ¿Qué lesión de los Yankees te preocupa más?

Respuesta: (Miguel) Andújar, en particular, me preocupa porque él era una gran parte de ese club el año pasado. Parecía que muchas veces era capaz de cargarlos, especialmente a través de algunas de las inconsistencias de la alineación. La sola idea de no tenerlo tiene que ser reconocida como una gran pérdida.

P: ¿Están subestimando los Rays en el Este de AL?

R: Son una fuerza a tener en cuenta. Cuando hablamos sobre el Este de la Liga Americana, son los Medias Rojas y los Yanquis y los Rays serán como un equipo que es una mosca en su oído. Ese no es el caso esta temporada. Por la forma en que hacen su trabajo, no temen probar cosas nuevas. (Blake) Snell lanzó una gema absoluta la otra noche. Eso es un club de béisbol que si te duermes con ellos, van a correr sobre ti. Por eso es tan interesante ver las lesiones de los Yanquis y el lento comienzo de los Medias Rojas.

P: ¿Qué es lo más sorprendente que has visto esta temporada?

R: Vi a Pete Alonso jugar atrás cuando estaba en los Gators de Florida (en el béisbol universitario), y me impresionó. Pensé: ‘Este tipo realmente va a ser bueno algún día’. Pero no puedo decir que lo vi venir y esto es simplemente increíble. La pelota que golpeó en Miami, en ese lugar es muy difícil de batear, y eso fue como un batazo 2-iron (término usado en el golf) directo al jardín central. Es la óptica de eso, él se ve tan cómodo en el plato. Parece que lleva 10 años en la liga. Él simplemente entró y pareció decir: “Tengo un trabajo y es destruir el béisbol”.

P: Si él puede mantener algo como esto, ¿cómo cambia eso el potencial de los Mets?

R: Esto es absolutamente enorme. Los Mets tienen una muy buena combinación entre jóvenes y veteranos en la alineación. Usted está agregando eso a un equipo de lanzadores que simplemente grita éxito. Una cosa que hay que tener en cuenta es que (Jed) Lowrie y (Todd) Frazier aún no han regresado, así que estoy emocionado por los Mets. Sé que vimos los movimientos que se hicieron (en esta temporada baja) y esperábamos una temporada positiva, pero esta primera semana y verlos continuar sobre sus asuntos ha aumentado el nivel.

P: Los medios y los fans tienden a reaccionar de forma exagerada a los inicios lentos. ¿Cómo es para un jugador?

A: Vamos a ser cuestionados al respecto y no nos gustaría indicar ningún tipo de debilidad. No nos gusta admitirlo. Detrás de escena, ¿qué hacemos? Nos preparamos, nos enfocamos, trabajamos en nuestras cosas. Sé que los fanáticos se ponen nerviosos, pero no creo que por un segundo estos problemas no se estén abordando tras el escenario.