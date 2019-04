$!Carlos Santana llega a 200 jonrones y Framber Valdez gana

Robinson Chirinos bateó un jonrón de tres carreras en una séptima entrada de cuatro vueltas para dar a los Astros de Houston una victoria de 4-1 sobre los Indios de Cleveland el domingo por la noche.

Los Astros no pudieron hacer mucho contra Carlos Carrasco (2-3) temprano y solo tuvieron un hit cuando el ex indio Michael Brantley bateó un sencillo con un out en el séptimo episodio. Yuli Gurriel luego conectó un doble productor de dos para terminar una racha de 17 entradas sin tolerar anotaciones para Carrasco.

Los Indios caminaron intencionalmente a Josh Reddick antes de que Chirinos enviara el siguiente lanzamiento por encima de las vías del tren, en la parte superior izquierda del estadio, una noche en que el techo retráctil estaba abierto.

Los Astros ganaron los últimos dos juegos para una división de la serie de cuatro juegos con Cleveland, una revancha de la Serie de División del año pasado en la que Houston barrió en tres juegos. Houston también se movió al primer lugar en el Oeste de la Liga Americana.

Wade Miley cedió seis hits y una carrera en 5 2/3 entradas para extender su racha de aperturas consecutivas con tres o menos carreras limpias a 22. El zurdo ponchó a tres y caminó dos.