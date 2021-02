Carlos Santana será guía de Adalberto Mondesí

“Creo que les voy a transmitir la energía positiva que siempre tengo, la experiencia... son muchachos que tienen mucho talento, Mondesí y Nicky. Siempre estoy encima de Mondesí aconsejándolo y creo que con mi influencia y todo lo que yo voy a aportar hacia él, eso lo va a ayudar a Mondesí y a Nick ya que he tenido buenas relaciones con ellos dos, como son infield y yo juego primera base, ellos me han preguntado y les he contestado con mucho amor, ayudándolos lo que más pueda”, dijo Santana vía Zoom de los Reales.

Santana, de 35 años, jugó los 60 partidos de la temporada pasada con los Indios y bateó para .199, con ocho jonrones y 30 remolcadas, pero lideró la Liga Americana en boletos recibidos, con 47, lo que le ayudó a poner un porcentaje de embasarse de .349.

Tras 10 de sus 11 temporadas en las mayores en Cleveland, Santana ahora hace los ajustes a su nueva realidad en Kansas City.

“Sé que duré toda mi carrera en Cleveland. La mente cambió, ahora represento a Kansas City. No he pensado mucho eso, sé que me tocará, pero ya veré qué pasará cuando me enfrente contra Cleveland ya que duré tanto tiempo ahí. Vamos a ver qué pasa”, comentó el inicialista.