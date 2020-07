$!Cashman sobre el 2020: “Vamos a ir con todo”

Tenemos que entender y apreciar, día a día. Y al mismo tiempo, debemos tener una perspectiva acerca de dónde encajamos en el contexto de lo que está pasando en el país e incluso en el mundo. Existen muchos niveles de ésto, en ocasiones no sabes por dónde comenzar”.

“Ese es el mensaje o el tema, o como ustedes quieran llamarlo”, indicó. “Si decidiste jugar, necesitas ir con todo. Y todos los que estamos involucrados en este deporte no podemos pasar desapercibido lo siguiente:

“Todos estamos recibiendo esta oportunidad de hacer el trabajo que amamos cuando millones de personas no tienen la misma suerte”.

Cashman está consciente de que mucho podría cambiar de aquí a la Noche Inaugural. El timonel sabe, de la misma manera en que nosotros sabemos, que incluso un par de semanas es una eternidad en el mundo del coronavirus. También está consciente de que las cosas pueden cambiar repentinamente, y no solamente por el virus. Fue el sábado pasado cuando el abridor japonés, Masahiro Tanaka, lanzaba en un juego simulado cuando el cañonero Giancarlo Stanton conectó un potente batazo en línea de regreso al montículo, con una velocidad de salida de 112 millas por hora, que golpeó a Tanaka en la cabeza y envió al hospital.

Tanaka fue diagnosticado con una conmoción, pero fue dado de baja del Columbia Presbyterian sin haber tenido que pasar una sola noche en el hospital. El derecho regresó al estadio al día siguiente y según testigos se encontraba bien. Pero nadie sabía eso cuando Tanaka estaba tirado en el suelo después de que el batazo de Stanton lo golpeó. Después de la ola de lesiones que aquejó a los Yankees el año pasado, ahí estaba Tanaka, no sólo tirado en el suelo, sino luciendo como una baja sensible, antes de que los Yankees concluyesen su primera semana en el campamento de verano.

“Estaba en mi oficina cuando sucedió”, relató Cashman. “He estado pasando mucho tiempo en mi oficina. Todos hemos venido teniendo días y noches largos incluso antes de arrancar la corta temporada. Pero no hace falta decir, bajé al terreno bastante rápido”.

Tanaka se levantó. Ahora el béisbol de Grandes Ligas está tratando de levantarse. Todos los involucrados en este deporte, y eso incluye a los fanáticos, no sólo deseamos que la temporada comience. Todos deseamos que la temporada termine en septiembre y que la postemporada aguante hasta finales de octubre. Por supuesto, nada está garantizado. De nuevo: Todos hemos visto lo rápido que las cosas pueden cambiar sobre el terreno, literalmente con Tanaka, y también en sentido figurado. Pero todo mundo sigue poniendo la mira en el 23 de julio – primero con el duelo entre los Yankees en contra de los campeones defensores de la Serie Mundial, Nacionales, luego los Dodgers en contra de sus archirrivales Gigantes.

“Tenemos esta oportunidad”, reflexionó Cashman, “de ser una distracción positiva”.

Jugadores que no van este año

El abridor zurdo de los Dodgers, David Price, ha optado por no jugar esta campaña. El jardinero de los Bravos, Nick Markakis, tomó la misma decisión, al igual que el jardinero de los Rockies, Ian Desmond, y otros más.

El jardinero de los Angelinos, Mike Trout – el mejor jugador de Grandes Ligas ahora mismo y uno de los mejores de todos los tiempos – ha hecho evidente sus propias preocupaciones acerca de regresar al trabajo que tanto ama, en especial con el nacimiento de su primer hijo programado para agosto. Y ha habido varias pruebas positivas por el virus a lo largo de Grandes Ligas.

Este es el verano de béisbol del 2020, todavía esperando por comenzar, cuando las “pruebas de humo” se han convertido en parte del lenguaje del juego.

“Todo es parte de tratar de revivir el juego”, destacó Cashman. “Todos estamos conscientes de que tenemos una oportunidad de ser parte de algo”.

En condiciones normales, la segunda mitad de la campaña de Grandes Ligas habría estado en pleno apogeo para el 23 de julio. Ahora la temporada regular apenas va a comenzar. Si los entrenamientos primaverales no hubiesen sido suspendidos el 12 de marzo y la pandemia no hubiese pospuesto el inicio de la campaña regular, Stanton no habría estado listo para ver acción por los Yankees. Lo mismo habría pasado con Aaron Judge y James Paxton. Pero todos ellos ahora están de regreso en el terreno.

Los Yankees, como equipo, lucen tan completos como no lo habían estado en mucho tiempo. Y los Bombarderos del Bronx ahora tienen a Cole. La llegada del estelar derecho es una de las razones por la cual los Yankees son favoritos para ganarlo todo este año – al igual que los Dodgers.

“Si optaste por jugar, tienes que apostarlo todo”, volvió a enfatizar Brian Cashman. “Todos debemos de mantener la perspectiva. Comienza con lo siguiente: Hoy todos nosotros tenemos empleo. No todos pueden decir lo mismo”.