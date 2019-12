Cepeda y Urueta, firmas de Noboa que llegarán a MLB sin pisar líneas de cal

“Más todavía. Más porque te das cuenta que hay otros equipos que valoran la calidad de estos muchachos, que no eres tú nada más, que no fue la gente que lo firmó, nada más, sino que hay otros equipos que lo valoran”, dice Noboa, quien al trío también dio la oportunidad de trabajar con él en los Tigres del Licey, además de a Vicente.

Escala en RD

Noboa firmó a Urueta en su natal Barranquilla, en el 2000, con 19 años como un inicialista, pero la carrera de este en ligas menores terminó en 2003 y la extendió hasta 2006 en Italia.

“Se lo debo casi todo a la República Dominicana, a Junior Noboa, quien fue que me dio la oportunidad de venir aquí no solo como jugador sino como coach”, dice Urueta, dirigente de la selección colombiana.

“Vengo de un país que no es tan beisbolero, pero afortunadamente llegué a un país como la República Dominicana que me abrió sus puertas y he aprendido mucho aquí. Súper agradecido, si no hubiese sido por la República Dominicana, el conocimiento que he adquirido, no hubiese sido posible”, repite el esposo de Vanessa, con quien ha procreado a Martina y Francesca.