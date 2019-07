$!Cerveceros vencen 2-1 a Piratas con jonrón de Thames en el octavo

MILWAUKEE. Eric Thames pegó un jonrón para abrir el octavo inning, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el domingo 2-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Thames, quien ingresó como bateador emergente en el sexto capítulo, enfrentó al relevista Kyle Crick (3-4) e inmediatamente encontró un lanzamiento en cuenta de 1-0 para colocar la pelota a 432 pies del plato, por todo el jardín central y justo debajo de la pizarra.

“En el entrenamiento de primavera me dije que independientemente de lo que sucediera con respecto al tiempo de juego, solo iba a seguir mi rutina, seguir trabajando y que sucedían cosas buenas”, dijo Thames. “El año pasado, mi pulgar se lastimó y no pude actuar como bateador emergente. Me quedé tan atrapado en los resultados que me disparé y no quedé en el roster (de postemporada)”.

Milwaukee se llevó dos de tres juegos ante su rival de la División Central de la Liga Americana y se colocó en un empate por el primer lugar con los Cachorros de Chicago, que perdieron con Cincinnati. Los Cerveceros finalizaron su estancia en casa con balance de 5-5.

Jeremy Jeffress (2-2) lanzó una octava entrada en blanco, y Matt Albers trabajó la novena para llevarse su primer salvamento de la temporada.

“Ellos son más que un equipo bateador”, dijo el manager de los Piratas, Clint Hurdle.

El abridor de Milwaukee, Zach Davies, permitió una carrera y seis hits en cinco episodios y un tercio. Caminó a dos y ponchó a otro par. Impulsó también la primera carrera de los Cerveceros mediante un sencillo con dos outs en el cuarto inning, luego que los Piratas caminaron intencionalmente al venezolano Manny Piña.

Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 4-3 con una anotada y Melky Cabrera de 3-1 con una producida. Los venezolanos José Osuna de 1-0 y Elías Díaz de 3-1.

Por los Cerveceros, el cubano Yasmani Grandal de 1-0. Los venezolanos Jesús Aguilar de 1-0, Piña de 3-1 y Orlando Arcia de 3-0.