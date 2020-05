$!César Cedeño está considerado el mejor jardinero central de los Astros de Houston

1) César Cedeño (1970-1981)

Dato clave: Su 49.6 de WAR (Victorias por Encima de Reemplazo, por sus siglas en inglés) es el más alto entre los patrulleros en la historia de los Astros

Cedeño fue firmado a los 17 años por los Astros desde la República Dominicana e hizo su debut en Grandes Ligas a los 19. Fue comparado con Willie Mays a comienzos de su carrera por el manager Leo Durocher, antes de que las lesiones lo comenzaran a afectar. De igual manera, Cedeño fue un dinámico jardinero central con los Astros por una década y sigue siendo considerado uno de los mejores cinco jugadores ofensivos en la historia del club.

Con una inusual combinación de velocidad, poder y defensa, Cedeño fue el segundo jugador en la historia (Lou Brock en 1967) en dar 20 cuadrangulares y robarse 50 bases en un año, y lo hizo tres veces seguidas (1972-1974). Es el único miembro de los Astros en batear para el ciclo dos veces. El dominicano ganó cinco Guantes de Oro seguidos (1972-1976), fue convocado a cuatro Juegos de Estrellas y fue elegido como el Jugador Más Valioso del equipo en 1972.

“Era absolutamente increíble”, dijo el expresidente y gerente general de los Astros, Tal Smith. “Fue uno de los mejores talentos que ha tenido la franquicia. Eso no significa que haya sido el que más ha contribuido, porque obviamente Jeff Bagwell, Craig Biggio, Lance Berkman y otros han jugado por más tiempo y lo han hecho bien de verdad. Pero Cedeño, desde el punto de vista del talento, pues pensé que estaría destinado al Salón de la Fama”.

En 12 años en Houston, Cedeño tuvo promedios de .289/.351/.454 con 343 dobletes, 55 triples, 163 cuadrangulares, 778 impulsadas y 487 bases robadas, siendo éste último número el récord vigente 40 años después de su último encuentro con los Astros.

“Yo diría que sí. Estoy satisfecho”, dijo el oriundo de Santo Domingo. “La gente habla al respecto ‘no hiciste esto, no hiciste aquello’. Me desgarré el ligamento anterior cruzado en 1977 y me fracturé el tobillo en 1980 [en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Filis]. Son lesiones serias las que tuve superar, pero nadie habla de eso. Está en el pasado, supongo. No soy de ésos que les guste hablar de sí mismos”.

Pero pregúntenle a cualquier jugador de los Astros que haya estado en el equipo campeón del Oeste de la Nacional de 1980, que perdió ante los Filis en la SCLN, que si hubiese estado Cedeño en salud, y el lanzador J.R. Richard, los Astros hubiesen avanzado a su primera Serie Mundial.

“Probablemente Cedeño era para entonces uno de los mejores jugadores en las Mayores”, dijo su antiguo compañero, Enos Cabell.