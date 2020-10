$!César Valdez se prepara para su temporada en la pelota invernal

“Fue una temporada grandiosa. No creí que llegaría esa oportunidad”, calificó rápidamente su actuación, que saldó con marca de 1-1, tres juegos salvados en nueve partidos, siete finalizados. Cubrió 14.1 entradas, solo toleró siete hits y dio tres bases por bolas (WHIP 0.698), admitió dos carreras limpias de tres que le hicieron (efectividad de 1.26) y 12 ponches recetados en base a sus lanzamientos rompientes.

A pesar de su buena actuación en los entrenamientos pretemporada, el equipo advirtió que darían oportunidad primero a los jóvenes, pero que había posibilidad de subirlo, por lo que fue al campo alterno de los Orioles, pero viajaba con el conjunto.

Fue ante la indisposición de uno de los lanzadores que lo llamaron, tres años después de su última participación en Grandes Ligas en 2017, cuando compartió actuación en 11 partidos y 30.2 entradas con Azulejos de Toronto y Atléticos de Oakland. Habían pasado siete campañas desde que subió por primera vez a las Mayores (2010) con Arizona Diamondbacks.

¿Por qué fue este año importante?

A la pregunta de Nova Junior respondió: “Fue algo importante por el trabajo que venía haciendo, me he fajado, no he perdido la esperanza y se me dio la oportunidad. Fue algo especial, porque a los 35 años se me da la oportunidad de pertenecer a un equipo de Grandes Ligas, donde ahora mismo, en el béisbol los pitchers tiran sobre las 94 millas y yo no tiro tan duro y para mí fue algo muy importante”.

Habló de la buena relación con los jóvenes de los Orioles, que le apodaron “Jefe” (Shief), “por ser el más viejo en el bullpen”, confiesa y se sonríe.

“Tuve una buena relación con los muchachos jóvenes; ellos hablaban conmigo, siempre me preguntaban de mi historial, de lo que venía pasando”, apuntó.

“Siempre me hablaban mucho de aquí, del Licey, siempre me buscaban el video de la serie que yo picheé contra las Águilas y para mí era un orgullo yo poder pertenecer a un equipo donde había tantos talentos jóvenes; ser, como quien dice, un ejemplo de superación, (de) no rendirte”, refirió.

Valdez dijo creer que la gerencia de Baltimore quedó muy conforme con su actuación.

“Creo sí, hice un buen trabajo, se me dio la oportunidad de pitchear en diferentes situaciones, y gracias a Dios, las cosas salieron bien; Y (a) esperar seguir con el equipo y ayudar con lo que pueda”, dijo.

En el mensaje, ya que es costumbre en el staff del Licey pedir uno para los seguidores, Valdez expresó: "Un saludo a toda la fanaticada, especial a los Tigres de Licey; vamos pa’ encima, vamos pa’lante y que ojalá sea una buena temporada para nosotros: las cinco letras”.