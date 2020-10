$!Charlie Morton: una carta de triunfo para los Rays de Tampa en la postemporada

Algo poco común para un pitcher que Pittsburgh cambió por un ligaminorista hace cinco años y un derecho que cumplirá 37 años en tres semanas y que fue elegido para su primer Juego de Estrellas en el 2018.

“No me levanto en la mañana y digo que es mi momento de brillar. Diría que me levanto y me pregunto si he hecho lo que debo hacer para estar listo para lo que me han pedido que haga”, dijo Morton.