$!Chris Sale da espaldarazo a Alex Cora y resta importancia al escándalo de robos de señas

En una entrevista con Marly Rivera de ESPN, Chris Sale habló sobre varios temas, incluida su rehabilitación de la cirugía Tommy John y cómo ve a su ex manager, Alex Cora, quien fue despedido por los Medias Rojas por su papel en el esquema de robo de señas de los Astros de Houston .

En respuesta a una pregunta sobre si la visión de Sale de Cora ha cambiado a la luz del escándalo, Sale expresó inequívocamente su apoyo.

"Perdí cero respeto por [Cora]", dijo Sale. "Y mira lo que hice en 2017, en los playoffs. En el serie de campeonato tienes que ganar tres juegos, lo que significa que solo puedes perder dos. Perdí dos de esos tres juegos contra los Astros que estaban haciendo trampa, ¿verdad? el año siguiente viene [Cora] se nos acerca y ganamos la Serie Mundial, y aprendí quién es".

Durante esa serie de campeonato 2017, Sale lanzó en dos juegos (uno como abridor) y permitió nueve carreras y cuatro jonrones en 9.2 entradas.

Sale se sometió a una cirugía Tommy John el 31 de marzo y actualmente se encuentra en rehabilitación.

Sobre el escándalo de trampas de los Astros en su conjunto, Sale lo está pasando. Si bien reconoció la mala conducta como incorrecta, dijo que siente que la respuesta a las revelaciones ha ido demasiado lejos.

"Tal vez soy diferente, pero creo que todo el mundo sopló esto fuera de proporción", dijo Sale. "Déjenme ser claro: creo que lo que hicieron los Astros estuvo mal. Eso es lo primero y más importante. Pero no importa. ¿Qué voy a hacer? ¿Volveré y lo cambiaré? ¿Voy a ir, robar los anillos de los Astros y ponerles una "B" en lugar de una "H"? Para mí, es como esta cirugía de Tommy John. Puedo sentarme y hacer pucheros sobre mi codo explotando y faltando juegos o acepto que yo No puedo cambiarlo. No puedo volver al pasado. No tiene sentido quedarse sentado quejándose de perder".

"El juego de si no me atrae. Cuando vea a José Altuve o Carlos Correa o George Springer, aún les saludaré. No es que no vuelva a hablar con esos tipos nunca más. Ese mundo las series pueden estar un poco contaminadas, pero no hay nada que pueda hacer para cambiarlas", dijo Sale.