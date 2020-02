$!Christian Yelich, motivado tras lesión que abrevió su campaña de 2019

El jugador posiblemente tendrá menos protección en el orden de bateo después de las partidas del venezolano Jesús Aguilar, el cubano Yasmani Grandal, Mike Moustakas, Travis Shaw y Eric Thames.

“Es difícil mantener la disciplina a diario”, dijo Yelich. “Hay que esforzarse y mantener la concentración; creo que, si uno logra eso, se toman buenas decisiones, y las bases por bolas también ayudan al equipo. Así he proseguido, es lo que hice la campaña pasada, en especial hacia el final y es lo que voy a trabajar esta temporada”.

El pelotero, de 28 años, bateó .329 con 44 jonrones, 97 impulsadas y OPS de 1.100 en 130 partidos, después de que en su temporada del Jugador Más Valioso bateó .326 con 36 cuadrangulares, 110 producidas y OPS de 1.000.

Milwaukee tiene previsto regresarlo del jardín derecho al izquierdo, lo cual abre un lugar para el venezolano Avisaíl Garcia, contratado en fecha reciente.

Yelich ganó en 2014 un Guante de Oro en el jardín izquierdo con los Marlins de Miami. El piloto Craig Counsell no tiene intención de utilizarlo por lo menos la primera semana de duelos de pretemporada, que dan inicio el sábado.

“Depende de conectar la pelota con el bate; zurdo o derecho”, afirmó Yelich.

“Estoy acostumbrándome a verlo. Tendré que hacerlo de nuevo en vivo y en los partidos para que se me haga costumbre. Hay muchas cosas en las que no se piensa sino hasta que se está de vuelta en el campo, pero no es gran problema”.