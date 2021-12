$!Cierre en MLB no afectará Lidom ni firmas prospectos

Las primeras informaciones que llegaron desde la oficina de Nueva York, tras el fin del pacto laboral entre dueños y jugadores en las Grandes Ligas, sirvieron de bálsamo en la República Dominicana, donde muchos contenían la respiración hasta el jueves.

En la Liga de Béisbol (Lidom) respiraron, tras una semana de pánico que hasta frisó fichajes de jugadores en roster de 40. El temor de que la MLB pidiera un cese a su personal que ocupa posiciones dentro de los equipos (desde técnicos hasta administrativo) para evitar contacto con peloteros miembros del sindicato era una posibilidad hasta la mañana del jueves.

Sin embargo, los equipos del Big Show informaron a sus empleados que comparten funciones en la pelota de invierno que podían continuar laborando, pero que se limitaran a no tocar con los jugadores en roster de 40 sobre los temas de las negociaciones del nuevo pacto laboral.

Tampoco a hablar con la prensa sobre el tema ni hacer comentarios en redes sociales.

Vitelio Mejía, presidente de la Lidom, dio detalles del acuerdo.

“Con respecto a los jugadores de MLB, no existe ninguna limitación para que por causa del lock out o paro patronal los jugadores de MLB que están accionando actualmente en nuestra Liga lo sigan haciendo en total libertad y, más aun, no estando vigente el acuerdo entre MLB y la Asociación de Peloteros de MLB, cualquier equipo de una Liga de invierno puede contratar libremente a cualquier pelotero de MLB (roster de 40), sin necesidad de procurar permiso del equipo del jugador en MLB”, dijo Mejía.

El Licey hubiese sido el equipo más perjudicado con 14 figuras. Luego irían Toros (12), Gigantes (8), Estrellas (7), Águilas (7) y Escogido (5).