$!Clark: “Equipos juegan a perder”

A continuación, un estrato de la entrevista de Clark con DL

¿Cómo marchan las negociaciones?

“Ya comenzaron, solo hemos tenido una reunión formal esperamos tener más esta semana (la próxima es el viernes), pero hay un largo trayecto por recorrer. Hay mucho trabajo por hacer en la mesa de negociación, en el cuarto de negociación todos los que ya comenzaron y tienen que continuar este año, pero solo comenzamos”

“No hemos considerado (la opción de demorar las negociaciones hasta el próximo año), tenemos cinco meses para ver si podemos negociar un nuevo acuerdo, ya comenzamos el proceso, el proceso continuará con la expiración del actual pacto el primero de diciembre, hay mucho trabajo por hacer, esperamos hacerlo, si por alguna razón no estamos en condición de alcanzar un acuerdo para el primero de diciembre entonces veremos qué pasa”

¿Habrá otra huelga como en 1994?

“Creo que hay mucho trabajo por hacer, nuestra meta no es que el trabajo se detenga (una huelga), la meta es un acuerdo justo, que es como llegamos a esta discusión, a estas negociaciones, reconociendo que la industria completa ha cambiado y hay preocupaciones de que nosotros queremos abordar un acuerdo justo”

¿Cuáles son los puntos más espinosos?

“Hay más de un tema y creemos que están todos relacionados, en otras palabras, competencia que aseguren que los equipos están haciendo todo lo que puedan para ganar tantos partidos como sea posible. Es algo que no creemos que esté pasando, de ninguna manera. Y no solo está afectando el juego en el terreno, está afectando a los jugadores que pueden ayudar equipos a ganar, esos jugadores ampliamente veteranos que saben lo que conlleva, lo que significa ser un jugador de Grandes Ligas”.

“También creemos que asegurarnos que los jugadores sean justamente compensados más temprano en sus carreras como resultado del valor que están creando más temprano en sus carreras. Vemos equipos que apelan a jugadores jóvenes. Bueno, si se van con jugadores más jóvenes y entienden que eso los ayuda a ganar entonces tenemos que asegurarnos que como resultado los jugadores sean compensado de forma justa. Asegurarnos que los equipos oponentes traten de ganar cada partido, asegurarnos de que nuestra estructura supla compensación justa más temprano. Esos son unos cuantos temas al alto nivel que afectan el número de cosas necesarias, están sólidamente vinculada a los salarios, creemos que los salarios serán ajustados eventualmente, pero el ritmo de competencia y asegurarnos que todos los equipos quieran jugar todos los partidos todas las noches a todo el que puedan. Para hacer eso, es mucho más diferente de lo que vemos en la actualidad en nuestro juego”

¿Crees que hay equipos que están jugando a eso en la actualidad?

“Sí, hay equipos que lo han dicho públicamente que, que... sabes, competir por el primer pick parece más importante que ganar la Serie Mundial. Tenemos equipos que han dicho que llegar a los playoffs es probablemente algo que harán dentro de tres, cuatro, cinco, escuchamos un equipo decir que dentro de 10 años en la ruta. Simplemente tomar los comentarios que estamos escuchando, viendo las experiencias nos dice que no todos los equipos están tratando de ganar tantos juegos como sean posibles”

“Creemos que hay cambios que se necesitan hacer, eso refleja cómo equipos están valorando jugadores y equipos están firmando jugadores. Eso ha cambiado dramáticamente, nuestro sistema es uno de libre mercado, nuestro sistema siempre ha sido predicado en competencia y suministrando a los equipos las habilidades para competir. Creemos que menos y menos equipos están dispuestos a competir y eso ha indudablemente afectado como los jugadores son compensado, cómo los jugadores son valorados, y la calidad del juego a nivel general en el terreno. Sí, estamos buscando hacer cambios que incentiven la competencia que será beneficiosa para el juego, para los fanáticos, para los jugadores, para la liga”

“La próxima reunión es a final de esta semana. La meta es evitar una huelga, buscamos hacer mejoras, el número de las cuales están en el mejor interés de la industria y nos mantenemos optimistas de que podemos llegar a un acuerdo. Es la meta, es el plan”

¿Está dispuesto a seguir al frente del sindicato?

“Estaré aquí mientras los jugadores quieran tenerme”

¿Qué opina de la oferta calificada?

“No soy fanático de ninguna compensación que restrinja la agencia libre, le hemos hecho cambios en el tiempo a lo que es ahora diferente y ha sido en el pasado, pero hace la agencia libre menos libre y nuestra meta es tener la agencia libre lo más libre posible”

¿Pedirán a la MLB eliminar la oferta calificada?

“No voy a negociar contigo ahora, pero es algo que buscamos negociar con la liga, sí”

¿Por qué no tenemos el bateador designado universal?

“Nosotros lo propusimos, la liga no lo acordó. No fuimos nosotros, negociamos tener un DH universal en ambas ligas. Lo que la liga requirió por eso, no creímos que era negociable ni tenía gran ramificación para el sistema. Lo propusimos como tuvimos en 2020, un DH universal, la liga fue que decidió que no haya un DH en 201. En el próximo acuerdo lo negociaremos y creemos que los equipos lo quieren también, pero la liga estuvo indispuesta a negociarlo. Pedían demasiado”

¿Cuál es la posición del sindicato sobre el Clásico Mundial de Béisbol?

“Apoyamos el Clásico, programado para jugarse en 2023, esperamos que se dispute en 2023. Tenemos la preocupación de que hay equipos que puedan detener un jugador de jugar, tenemos que abordar ese tema cada vez que llega el clásico”.