$!Cocaína García, en 1929 jugó con Licey y en 1937 y 1951 con las EO

Los diamantes dominicanos han tenido el privilegio de ver todo tipo de jugadores pisando sus spikes dentro de las líneas de cal y uno .

En febrero de 1929, Manuel García (Cocaína) se unió a las Estrellas Cubanas, un equipo que realizó una gira de exhibición en la República Dominicana. El combinado fue dirigido por Pelayo Chacón, quien también jugó campocorto para las Estrellas Cubanas.

La posición de los jugadores para el equipo fueron Guillermo Ángulo (1B), Miguel Solís (2B), Pelayo Chacón (SS), Pedro Arango (3B), Luis Castro (C), Alejandro Oms (OF) y Manolo Funes (OF). Los lanzadores Ramón Bragaña, Cocaína García y Bombín Pedroso.

Bragaña y García también jugaron en el jardín cuando no estaban lanzando. Después de la conclusión de la gira de exhibición de las Estrellas Cubanas, Cocaína se quedó en la República Dominicana, jugando para los Tigres del Licey para la temporada de 1929. García junto con Alejandro Oms, Ramón Bragaña, Pelayo Chacón y Pedro Arango fueron reclutados por el prescindente del Licey, el doctor José E. Aybar, que había recaudado $12,000 de los partidarios adinerados del equipo para pagar a los cubanos para jugar para Licey.

Los Tigres del Licey fueron manejados por Charles Dore. Cuando no estaba lanzando para los Tigres, estaba jugando en el jardín central. Licey ganó el campeonato de 1929.

Cocaína García militó en la Liga Dominicana en 1951 con las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey. Su desempeño combinado fue efímero, récord de 1-1, con 4.73 de efectividad, con 13.1 innings, 15 hits permitidos, 7 carreras limpias, 5 bases por bolas y 7 ponches. Como bateador en 3 juegos con los Paquidermos de 6-1, un doble, .167 y con el Licey de 8-3, .375.

En el Campeonato de 1937, defendió los colores de las Estrellas Orientales donde registró un promedio de bateo de .254 y en la lomita 5-3.