$!Cody Bellinger se dislocó el hombro celebrando el jonrón que llevó a Dodgers a la Serie Mundial

Cody Bellinger siempre ha tenido mucho popularidad. Pero después del mayor jonrón de su vida, preferiría evitar la celebración que siguió.

Bellinger hizo historia el domingo por la noche, convirtiéndose en el primer jugador en conectar jonrones en dos juegos 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y después de que envió un lanzamiento 2-2 de Chris Martin a las gradas del jardín derecho en el Globe Life Field, se pavoneó por la línea de primera base y exhortó a sus compañeros de equipo de Los Angeles Dodgers mientras contaba la carrera final en una victoria 4-3, Bellinger consiguió un poco exuberante.

Balanceó su brazo derecho para un poderoso golpe en el antebrazo con su compañero de equipo Kiké Hernandez.

Demasiado fuerte.

Bellinger se dislocó el hombro en la celebración, le dijo a MLB Network, y se retiró a la sala de entrenamiento para que pudiera volver a su lugar.

“Golpeé el hombro de Kiké con demasiada fuerza y ​​mi hombro saltó”, dijo Bellinger. “Tuvieron que volver a meterlo para que yo pudiera jugar a la defensiva. Me dolió un poco. Tal vez voy a usar mi brazo izquierdo (la próxima vez). Nunca me he dislocado ese”.

Hernández tuvo una mejor explicación en una entrevista televisiva: “Ahora Belli sabe que no debe meterse con personas que son mucho más fuertes que él”.

Bellinger ganó el premio MVP de la NLCS 2018 y su jonrón del Juego 7 fue clave para vencer a los Cerveceros de Milwaukee. Esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional no fue tan bien: Bellinger terminó 5 de 24 (.208) con dos jonrones y nueve ponches.

Pero dio seis bases por bolas, impresionando a sus compañeros con su disciplina en el plato. Su carrera se ha movido de una manera decididamente no lineal: desde el Novato del Año 2017, a caer en un rol de pelotón en 2018, al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019 y luego un desempeño desigual en esta temporada acortada por la pandemia: mínimos de su carrera en promedio de bateo ( .239) y porcentaje de base (.333).

Quizás su jonrón en el Juego 7 señalará otro tick ascendente, con un campeonato en juego, nada menos.

“Cody es tan talentoso como cualquier jugador de béisbol”, dijo el manager Dave Roberts, “pero creo que esta postemporada le está demostrando el valor de controlar la zona de strike, ganar los lanzamientos, dar la base por bolas y si cometen un error, aún puedes babosa.”

Solo ten cuidado cuando intentes pegarle a uno de tus compañeros de equipo.