Cole pierde invicto en el peor momento, la Serie Mundial

El pitcher se marchó sin tener la ventaja, algo a lo que no están habituados los Astros de Houston. De ningún modo era lo que esperaban en el primer juego de la Serie Mundial.

En su primera aparición dentro de la Serie Mundial y su novena en postemporada, el derecho de 29 años aceptó su mayor cifra de anotaciones desde que los Medias Blancas le hicieron seis, en aquella derrota del 22 de mayo.

“Esta noche no he contado con lo mejor de mi juego”, dijo Cole. “Salvo por unos pitcheos que derivaron en las carreras, trabajamos bastante bien con lo que teníamos. Éstos son los dos mejores equipos del mundo ahora, así que uno trata de no perjudicarse demasiado, especialmente si tiene que desgastarse en estas situaciones”.

Los Astros dieron a Cole la ventaja al anotar dos veces en el primer acto. Pero un inning después, un garrotazo de Ryan Zimmerman redujo la diferencia a una carrera.

Cole no se tomó siquiera la molestia de voltear para ver dónde caía la pelota. Simplemente alzó una mano y se preparó para realizar el siguiente pitcheo.

Houston tenía aún la ventaja cuando Juan Soto, el dominicano de 20 años, encontró una recta de Cole y depositó la pelota en las vías del tren, detrás del jardín izquierdo. Soto atacó de nuevo en el quinto episodio, con una línea de doble que remolcó otro par y estiró a 5-2 la ventaja de Washington.