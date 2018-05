Colón celebró sus 45 años con un pastelazo en la cara en el clubhouse de los Vigilantes

ESTADOS UNIDOS. Al menos que hayas estado totalmente desconectado de internet hoy (¿en verdad eso es posible? ¿qué más se puede hacer en la vida?), probablemente sabías que el dominicano Bartolo Colón cumplió 45 años.

Y aunque es el pelotero de mayor edad en las Grandes Ligas, el líder activo en victorias (242) y necesita un solo triunfo para igualar al miembro del Salón de la Fama Juan Marichal como el dominicano con más ganados en la historia de las Grandes Ligas, sus compañeros de los Vigilantes igual decidieron que le tocaba su pastel en la cara, así como a cualquier muchacho. Miren cómo se divirtieron en el clubhouse antes del juego contra los Reales:

Esperemos que Bartolo haya podido comer algo de pastel. De acuerdo con T.R. Sullivan de MLB.com, sus compañeros tenían tiempo planeando la sorpresa. Y algunos de ellos conversaron con Sullivan sobre hasta cuándo podrían jugar en las Grandes Ligas, según informó Corte 4.

“Yo no creo que podría moverme”, dijo el venezolano Elvis Andrus. “Mi cuerpo no me dejaría jugar a los 45”.