$!Colón quiere un año más para superar a Marichal en entradas

Con 46 años de edad, un premio Cy Young, 21 temporadas en las Grandes Ligas, 247 victorias y más de US$117 millones en salarios, Bartolo Colón se resiste a colgar los spikes y ruega por una ¿última? oportunidad.

El derecho es el latinoamericano con más triunfos en el Big Show, pero hay una estadística que le roba el sueño. Superar a Juan Marichal como el dominicano que más entradas ha trabajado a ese nivel. Son 47 innings que necesita para eclipsar al primer quisqueyano inmortal de Cooperstown y tiene a su agente Mitch Frankel tocando puertas de los equipos.

“Esos son los planes que yo tengo, siempre y cuando me den la oportunidad. Si me dan la oportunidad lo que me faltan son 46 innings, que todavía quiero ver si lo logro”, dijo Colón a DL. “Esa es mi motivación, mi meta”.

El puertoplateño trabaja en su natal Altamira tan pendiente a su preparación física como a los mensajes que llegan a móvil esperando esa nota positiva. Reportes salidos de la Reunión Invernal de San Diego dan cuenta de que los Mets habrían mostrado cierto interés.

“Todavía me queda, creo que si Dios lo permite y me dan la oportunidad todavía puedo lograrlo”, insistió Colón, que no tiró en 2019 ante la falta de ofertas. En mayo próximo llegará a los 47 años, una edad. Jamie Moyer es el jugador que ha figurado en una plantilla con más edad este siglo al hacerlo con 49 años, en 2012 para los Rockies.

Sin embargo, aclara que 2020 será la última ocasión en la que intentará lanzar al máximo nivel. “Todavía no tengo ninguna oferta, me ofrezcan o no como quiera el año que viene me voy a retirar”, dijo el aguilucho.

De momento, lanzar con las Águilas Cibaeñas no estaría en sus planes, aunque no ha cerrado las puertas.