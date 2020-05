Colón revela en su libro el jugador que lo bautizó como el "Big Sexy"

Bartolo Colón revela en su próximo libro que fue un jugador en el actual roster de los Mets quien le puso su famoso apodo, Big Sexy.

Colón, quien jugó para los Mets de 2014 a 2016, revela en su biografía, "Big Sexy: In His Own Words", que el actual lanzador de los Mets, Noah Syndergaard, lo apodó "Big Sexy" durante la temporada 2015.

"Noah Syndergaard comenzó a llamarme Big Sexy en 2015, y el nombre se quedó", escribió Colón, por Newsday. "No creo que sea sexy, pero si a los fanáticos les gusta el nombre, a mí también me gusta".

El libro, que se lanzará el 12 de mayo, trata sobre la carrera de MLB de 21 años de Colon que lo vio adaptarse a los Indios, Expos, White Sox, Angels, Red Sox, Yankees, Athletics, Braves, Twins y Rangers además a los Mets. El origen de su apodo memorable es solo una de las muchas historias entretenidas de la carrera de Colón.

El apodo comenzó a explotar después de que Syndergaard publicara un Instagram de toda su familia luciendo grandes camisetas sexys con la cara de Colón en diciembre de 2015. Al año siguiente, Colón solicitó una marca registrada en el apodo popular.