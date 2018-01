¿Cómo afectarían las once fechas seguidas? Mánagers y jugadores ofrecen sus respuestas

“El juego no se gana con un sólo jugador. Todos los jugadores son importantes”, señaló Urueta. “Aquí nadie ha clasificado y faltan (incluido el de anoche) 10 partidos”. Lo mismo sucede para los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas, que anoche se enfrentaban en el Estadio Cibao.

No hay diferencia

En la conversación con Urueta, Emilio Bonifacio, Rojas, Jordany Valdespín y Rafael Ynoa hubo un punto en común y es que en el circuito minoritario de Estados Unidos aun es más difícil, donde te puedes topar con sólo dos días de descanso en 30 días, situación que se agrava por tener sólo un roster de 25 peloteros, sin variación.

“Aquí ayuda el cambiar los rosters”, dijo Bonifacio, jardinero de los Tigres. “A mí me ayuda hacer pesas en la mañana, descansar y luego venir al partido”, dijo. “Recuerdo que eso me lo recomendó Pedro Martínez en 2007 y lo que está bien no se cambia, como dice mi papá, José -Cachimán-Bonifacio”.

Para Ynoa, jugador del cuadro escarlata, es que sabiendo eso “uno se prepara, en Estados Unidos uno juega hasta más de 11. Esto afecta más a los lanzadores, pues para los jugadores de posición mientras más partidos juegas es mejor y te pone más en forma”.

Su compañero, Valdespín, tiene su método. “Prepararme mentalmente, tener mucho descanso pues uno tiene un compromiso”, dijo. “Yo sigo mi rutina normal, pero trato de reducir cosas. Y trato de dormir y alimentarme bien”.

En este tramo, los equipos con más juegos en su casa llevarán cierta ventaja. Ocurre así al Licey que le quedan seis, cinco para los Leones, y cuatro para Águilas y Gigantes. Esa suma incluye los partidos de anoche.

Desde el día 2 a la fecha, Escogido y Licey han estado seis veces en la casa, ya sea como visitante, o como dueño, los más favorecidos en esta crisis.