$!¿Cómo compartirían el cuadro de San Diego Manny Machado y Fernando Tatis Jr. ?

Desde el momento en que el dominicano Fernando Tatis Jr. comenzó su ascenso como uno de los destacados prospectos de los Padres, también surgieron las comparaciones. Como un joven y talentoso infielder, Tatis supuestamente era la versión joven de Manny Machado. Las capacidades atléticas, el swing, la estatura, el brazo -- todos eran similares.

“Recuerdo cuando hablé con los muchachos sobre Tatis el año pasado, diciendo lo tanto que vi de Manny en él”, declaró el inicialista de los Padres, Eric Hosmer, quien jugó contra Machado por varios años en la Liga Americana y luego junto a Tatis en la Liga del Cactus.

Ahora, no sería difícil comparar a ambos. Al final, Tatis y Machado compartirían el lado izquierdo del cuadro interior de los Frailes.

El martes, el club de San Diego llegó a un acuerdo récord de 10 años con Machado, aunque el equipo no ha confirmado el pacto, que se concretaría luego de una prueba física. El movimiento causó gran entusiasmo por todo el clubhouse de San Diego.

“Ha sido mi jugador favorito los últimos cinco años”, reconoció Tatis. “Ahora estamos aquí juntos”.

Machado y Tatis, quienes tienen el mismo representante, se reunieron el año pasado durante las festividades del Juego de Estrellas. Tatis participaba en el Juego de las Futuras Estrellas. Machado vestía el uniforme de los Orioles por última vez. Ambos platicaron por un momento e intercambiaron números telefónicos.

En septiembre, Tatis estaba en Arizona para rehabilitarse de una fractura en un pulgar y los Dodgers estaban visitando a los D-backs. Machado le dejó boletos para el encuentro a Tatis, quien luego publicó en Instagram una foto de Machado desde el partido con el pie de foto, “Aquí el Ministro de Defensa”.

Tatis, el prospecto número 2 en todo el béisbol y probablemente el torpedero del futuro de los Padres, dijo que se enteró de la noticia del acuerdo entre los Padres y Machado viendo MLB Network. Inmediatamente comenzó a pensar en todas las posibilidades.

“Puedo aprender tanto de él”, manifestó Tatis. “Me enseñará bastante. Será especial jugar a su lado”.

Eso probablemente no ocurra en el Día Inaugural. Tatis todavía no ha jugado una campaña completa en Doble-A y no se proyecta para estar con el equipo grande saliendo de los entrenamientos. El tiempo de servicio podría ser un factor, como también será el desarrollo de su talento.

“Le favorecerá jugar un poco más de tiempo en Ligas Menores antes de que llegue su momento”, explicó el piloto de los Frailes, Andy Green. “Pero le hemos dejado en claro que cuando nos demuestre que ha llegado su hora, será nuestro campocorto”.

La última parte de la declaración de Green es clave. Como organización, San Diego no ha formulado comentario alguno sobre la contratación de Machado, así que no están tratando el tema de las ramificaciones de su llegada. Ahora surge la interrogante sobre cuáles posiciones defenderán Machado y Tatis.

Machado jugó seis temporadas como el antesalista de Baltimore, antes de pasar a las paradas cortas el año pasado. No dudó en expresar su deseo de ser visto como un campocorto en el mercado libre. Está claro que Tatis haría una fácil transición a la tercera base (como lo hizo Machado al comienzo de su carrera). Pero los Padres se han mantenido firmes en su plan de que Tatis sea su torpedero a largo plazo, según informó MLB.COM.

El gerente general A.J. Preller aclaró la situación.

“Con Tatis, ha sido maravilloso ver el proceso desde que llegó a la organización hasta verlo continuar creciendo en el campo corto”, dijo el directivo. “Creemos que tendrá un gran impacto con su defensa. Desde nuestro punto de vista, Tatis es un torpedero. Será nuestro torpedero. Esa es nuestra opinión”.

Bueno, parece que no queda duda de qué posición jugará Tatis.

Sin embargo, los Padres no han dicho nada sobre la llegada de Machado. Es poco probable, pero es posible, que los planes del equipo puedan cambiar en los próximos días.

Al final, hay espacio para Machado y Tatis en el lado izquierdo del cuadro interior -- y aparentemente, en la parte gruesa de la alineación de los Frailes.

“Será especial”, agregó Tatis. “Contar con un muchacho de esa categoría cambia muchas cosas”.