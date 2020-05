$!Cómo con tres triples y tres sencillos seguidos no se anota carrera

Establece la regla de anotación de béisbol y softbol que cuando una bola bateada golpea a un corredor y hay un fildeador con posibilidad de atrapar la pelota, el corredor golpeado es out y se acreditará “hit”, al bateador.

“Aunque usted no lo crea” en un juego de béisbol o softbol, se pueden conectar tres triples y un sencillo consecutivos y no anotar carreras; también tres triples y tres sencillos, sin movimiento en la pizarra.

Ejemplos de los casos

a) Con tres triples y tres sencillo puede suceder de la siguiente manera: Un primer bateador que conectó libremente por terreno de nadie, intenta llegar hasta la goma donde es puesto out; un segundo bateador llega a la tercera por triple y es puesto out sorprendido; antes de que el tercer bateador también pega otro hits de tres bases. Van tres triples y no se anota carrera.

Luego los dos bateadores siguientes se embasan por hit-sencillo al cuadro, vamos a suponer que ambos por la tercera base, por lo que el corredor no se arriesga a tratar de anotar; van tres triples y dos sencillos cuando el sexto bateador conecta rodado al cuadro que golpea a cualquiera de los corredores, se produce el out automático y a él se le acredita hit sencillo.

Tres triples, tres sencillos y no hay carrera anotada.