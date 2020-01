$!¿Cómo era la relación de Vladimir Guerrero y su padre biológico?

El expelotero nativo de Don Gregorio, provincia Peravia, tuvo 16 temporadas en las Grandes Ligas, que empezó con los Expos de Montreal en 1996 y finalizó con los Orioles de Baltimore en el 2011. Acumuló 449 jonrones, 1,496 vueltas empujadas y finalizó con promedio de .318.

Entre los méritos sumados por Guerrero está el de Jugador Más Valioso de la Liga Americana (2004); Premio Edgar Martínez al Mejor Bateador Designado (2010); nueve veces All-Star (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010); ocho veces ganador del Silver Slugger Award (1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010) y dos 2 veces Jugador del Año de Ligas Menores por los Montreal Expos (1995, 1996).

Además, dos veces Jugador del Año de los Montreal Expos (1995, 1996), cuatro veces Jugador del Año de Los Ángeles Angels of Anaheim (2004, 2005, 2006, 2007); dos veces Baseball America First-Team Major League All-Star OF (2000, 2004) y tres veces Baseball América Second-Team Major League All-Star OF (1998, 1999, 2005).