$!¿Cómo será el Draft de la MLB, sin la evaluación normal?

Bajo circunstancias normales, los departamentos de escuchas de las 30 organizaciones de MLB estarían esparcidos por todo el país en estos días, evaluando el talento que la edición 2020 del Draft amateur tiene para ofrecer. Éstas son, por supuesto, circunstancias fuera de lo normal.

Aun sin conocerse la fecha y el número de rondas para el Draft amateur de este año, los equipos tienen la dura tarea de ordenar y simular cómo luciría la lista de los mejores prospectos de este año. Se observan videos, se revisan informes, se realizan videoconferencias a diario y los tableros del Draft están comenzando a tomar forma. Dicho trabajo se ve reflejado en la recién publicada lista de los Mejores 150 Prospectos del Draft amateur de MLB, la cual se expandirá a 200 en las próximas semanas.

Al igual que la lista de los Mejores 100 Prospectos que se dio a conocer en diciembre, la mayoría de los jugadores más importantes que aparece en ella proviene de universidades. Hay un nuevo prospecto número uno – el inicialista de Arizona State. Spencer Torkelson, anteriormente la segunda mejor promesa – y los seis mejores en la lista pertenecen a todos los grados universitarios, cuatro bateadores y dos lanzadores. Hay un solo jugador de preparatoria dentro del Top 10, el jardinero de la Florida, Zac Veen.

1) Spencer Torkelson, 1B, Arizona St.

2) Austin Martin, OF/3B, Vanderbilt

3) Asa Lacy, LHP, Texas A&M

4) Emerson Hancock, LD, Georgia

5) Nick Gonzales, SS/2B, New Mexico St.

6) Garett Mitchell, OF, UCLA

7) Zac Veen, OF, Spruce Creek HS (Florida)

8) Reid Detmers, LZ, Louisville

9) Max Meyer, LD, Minnesota

10) Heston Kjerstad, OF, Arkansas

“Kelley, Abel y Bitsko son una clase de comodines en el Draft de este año, porque no sabemos de qué manera los equipos van a manejar su selección de jugadores amateurs en este Draft y si estarán dispuestos a asumir el riesgo que viene con los pitchers de preparatoria”, manifestó un director de escuchas de la Liga Nacional. “¿Los eliges? No lo sé. Será bien interesante ver la forma en que cada equipo seleccionará a sus prospectos este año, si deciden irse por el camino conservador y seguro o asumir el riesgo con un jugador que no pensaban verían disponible a esa altura”.

"Este Draft es rico en brazos de nivel élite, particularmente a nivel universitario. Por lo tanto, los lanzadores de preparatoria van a quedar un poco rezagados”, destacó un jefe de escuchas de la Liga Americana. “Por el contrario, creo que los jugadores de posición – tanto de preparatoria como universitarios – van a estar bien escasos este año, particularmente los jugadores de la mitad del cuadro, de los cuales hay muy pocos en esta generación".

En efecto, sólo hay dos jugadores del medio del cuadro dentro del Top 30, con Nick Gonzales de New Mexico State dentro del Top 5 y el infielder de preparatoria Ed Howard (Mount Carmel HS, Illinois) clasificado como el Nro. 16. Sólo siete de estos jugadores están clasificados dentro del Top 100 y aunque su presencia aumenta dentro de los siguientes 101-150 (11 potenciales infielders más), apenas son 17 de los primeros 150. Y no todos, incluyendo a Gonzales en la cima de la lista, son candidatos a jugar el campo corto en el siguiente nivel.Según Jonathan Mayo de MLB.COM.