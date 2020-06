$!Compás de espera en negociaciones de MLB

Los peloteros quieren 70 juegos y cobrar 275 millones de dólares con respecto a lo que ofrecen los equipos. Les preocupa que un repunte de casos de coronavirus provoque que la temporada de 2020 se interrumpa, el acuerdo negociado mantenga las innovaciones para 2021 y el sindicato pierda influencia en futuras charlas.

Manfred escribió que si se acaban disputando una menor cantidad de los partidos pactados este año, los cambios para 2021 quedarían descartados y se tendría que volver a negociar, informaron a The Associated Press personas al tanto del correo electrónico. Las personas hablaron con la condición de no ser identificadas porque no se ha autorizado dar declaraciones.