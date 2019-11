Con los felinos, Escogido y Licey comenzó y termino la racha de los Toros

Los felinos azules, Tigres del Licey frenaron a los Toros del Este en once victorias, una racha que comenzó con los felinos melenudos, Leones del Escogido, y se reafirmaron como el equipo más ganador ante los bovinos, que han tienen la racha más larga de triunfos; los Gigantes del Cibao apabullaron a los Leones del Escogido y las Águilas vencieron a las Estrellas Orientales, en la jornada de ayer de la pelota invernal dominicana, donde se compite por la copa BHD-León y se reconoce in memoriam al ex vicepresidente Carlos Morales Troncoso.

El 20 de octubre ganaron los bovinos el prmer partido de los 11 en que triunfador en línea, en un partido celebrado en su parque, el Francisco Micheli de La Romana.