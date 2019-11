$!Con un O’Brien de héroe, los Toros perpetúan dominio sobre Escogido

Ya quisieran los fanáticos de los Toros que todos los partidos fueran contra el Leones y, al revés, los seguidores felinos no ven la hora de que termine el dominio abrumador.

El martes en La Romana, el estadounidense Peter O’Brien agregó engordó más su expediente que lo tiene en el tope para el premio al Jugador Más Valioso con dos vueltas remolcadas, incluyendo el cuadrangular que definió el encuentro.

Los taurinos se impusieron 3-2 al Escogido, se alejaron más en la punta del campeonato y así se acercaron a tres juegos de la simbólica marca de las 25 victorias.

O’Brien se fue de 4-2, llegó a ocho vuelacercas y 29 carreras impulsadas en la campaña. Desde el montículo, Raúl Valdés amarró a los bates escarlatas durante siete entradas de dos hits, dos vueltas, tres bases y tres ponches.

Fue la séptima victoria consecutiva de los Toros sobre el Escogido en esta campaña para dominar la serie 7-1. La última y única vez que los felinos se impusieron a los taurinos fue el 19 de octubre, en el primer choque de la campaña, con un 8-4.

La victoria fue para Keury Mella (1-1), el revés para José Cisnero (0-1) y el rescate para James Hoyt (1). El debutante felino Teddy Stankiewicz trabajó cinco entradas de dos hits, una carrera, dos boletos y cuatro ponches.

El resultado deja a los ganadores con marca de 22-13 y a los Leones con 19-16, a tres partidos, al apuntarse su cuarto revés al hilo.

Así pasó el partido

Los bovinos abrieron la pizarra en el cuarto episodio. Rubén Sosa abrió la entrada con roletazo por primera que le dio tiempo para llegar a salvo, se movió a la intermedia con rodado lento a segunda de Jordany Valdespín y anotó con doblete al jardín izquierdo de O’Brien.

Los rojos dieron vuelta a la pizarra en un quinto capítulo donde Valdés se enchivó después de dominar a los dos primeros bateadores, Yusniel Díaz con rodado al campo corto y Edwin Espinal con elevado al izquierdo. Transfirió a Ronny Paulino, a Luis Liberato y Austin Wynns para llenar las bases y Willi Castro le pegó sencillo por segunda base que remolcó dos vueltas antes de que Chesny Young cerrar la entrada con rola a primera.

La igualdad llegó en el sexto. Con un out, Valdespín fue golpeado en el casco por Edward Paredes, entró a correr Dairon Blanco, Jeimer Candelario recibió boleto y subió al box Jimmy Cordero, Robles se robó la segunda y Jonah Heim bateó sencillo productor por el campo corto.

O’Brien se puso la capa de héroe en el octavo, tras Candelario poncharse, ante los envíos de José Cisnero.

El Escogido trató de igualar en el noveno, pero no pudo. Con un out, el emergente Jimmy Paredes bateó sencillo al izquierdo, entró a correr Robely Reyes, Luis Liberato disparó hit por la misma zona, y se colocó el corredor en tercera al aprovechar un lanzamiento salvaje. Pero Wynns sacó elevado al campo corto que Jorge Mateo atrapó y se convirtió en doble matanza, con el último out en el plato al Reyes tratar de anotar en pisa y corre para acabar el partido.