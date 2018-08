Congresista Adriano Espaillat inaugura el Primer Torneo Anual de las Pequeñas Liga de Béisbol

NUEVA YORK. Con la participación de los equipos Harlem Little League, Michael Buczek Little League de Washington Heights, y la Inwood Little League, el congresista Adriano Espaillat (NY-13) dejo inaugurado del Primer Torneo Anual de las Pequeñas Ligas de Béisbol por la 13era. Copa (13th Cup Baseball Little League Tournament). Este gran torneo infantil conto con la organización los mánagers de los equipos y el apoyo total de la liga Home of The Inwood Little League.

La exitosa apertura del torneo fue este, sábado 18 y finalizara domingo 19 de agosto, en el parque de béisbol (diamante) número 6 del Inwood Hill Park, localizado por la calle 218, en el Alto Manhattan, donde se entregara la copa al equipo campeón y medallas a los jugadores destacados.

“Invitamos a la comunidad a asistir y apoyar a nuestros equipos locales de pequeñas ligas, y celebrar por todo lo alto este importante torneo donde nuestros niños darán lo mejor de sí como peloteros. Este es el primero de los torneos de las pequeñas ligas de nuestras comunidades que celebraremos anualmente”, dijo Adriano Espaillat.

“Esta liga fortalece la familia y estamos muy orgullosos. La primera copa 13 es este año. Hoy tenemos tres equipos, el próximo año serán 6 equipos y será un torneo de tres días. Es un torneo donde los padres, la comunidad y los jóvenes vienen a disfrutar. De esta liga han salido varios peloteros como Álvarez, Betances, Arias y otros peloteros. El deporte es una disciplina a encaminar a la juventud por sendero positivo”, finalizó diciendo el congresista Espaillat en Al Día TV Más.

En el evento también participaron Carlos Brito presidente de la liga y Elvis Martínez director comunitario de la organización, quienes agradecieron la iniciativa deportiva del Congresista por la apertura Copa 13 del distrito. Ambos coincidieron que este torneo une a las comunidades con la participación de los niños. Además informaron que el congresista Espaillat es un gran motivador e inspirador de los niños al desarrollo de su futuro.

También participaron en la organización del torneo: Máximo Javier, Rolando Céspedes, Redames López y otros miembros de las oficinas del congresista. www.zabalaaldia.com