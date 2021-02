$!Conozca ocho prospectos dominicanos que Grandes Ligas proyecta serán estrellas en 2023

No hace un mes que los Cachorros se comprometieron a pagarle un bono de US$3 millones al torpedero de 17 años Cristian Hernández y los pronósticos que se hacen sobre su potencial en los Estados Unidos son estratosféricos.

Un análisis de Jim Callis, Jonathan Mayo y Mike Rosenbaum, expertos en ligas menores de MLB.com, coloca a Hernández en la lista de 30 prospectos que pudieran ser estrellas de Grandes Ligas tan cerca como en 2023.

El reporte tomó un jugador de cada organización y Hernández es uno de ocho dominicanos que aparecen en la lista, otro piropo más para el talento criollo todavía en granja y que no para de cosechar buenos titulares.

La lista la completan Orelvis Martínez, SS, Blue Jays; Gilberto Jiménez, OF, Red Sox; Jasson Domínguez, OF, NYY; George Valera, OF, Indios; Erick Peña, SS, Royals; Noelvi Marte, SS, Mariners, y Jeremy de la Rosa, OF, Nationals.

A continuación, el comentario que hacen los expertos sobre los dominicanos.

Orelvis Martínez: Blue Jays. Martínez obtuvo el segundo bono más grande en la clase internacional 2018-19, firmando con Toronto por US$3.51 millones en la República Dominicana en julio de 2018. El torpedero de 19 años proyecta batear tanto por promedio como por poder y mostró muchos de los último durante el campamento de instrucción de otoño de Toronto. Hay algunas dudas sobre la capacidad de Martínez para permanecer en la posición privilegiada porque su defensiva está actualmente por debajo del promedio, pero tiene la fuerza del brazo y el perfil ofensivo necesarios para perfilarse en la tercera base si se ve obligado a bajar del espectro defensivo.