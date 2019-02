$!¿Contemplaría Craig Kimbrel no lanzar en el 2019?

Los partidos de pretemporada ya han comenzado y el cerrador Craig Kimbrel sigue buscando un equipo -- y un gran salario. ¿Pero qué pasará si eso no ocurre ni cambian sus expectativas de contrato?

Una posibilidad extrema que le presentaron fuentes cercanas a Kimbrel al exgerente general de Grandes Ligas y analista de MLB Network Radio, Jim Bowden, es no lanzar por toda la campaña del 2019 si no recibe la oferta que desea. Además, varios directivos le dijeron a Bowden que el taponero no ha bajado su precio.

Sin embargo, David Meter, el agente de Kimbrel, desmintió dichos rumores, según informó MLB.COM.

Por medio de un comunicado a Ken Rosenthal de MLB Network, Meter dijo el sábado: “El informe definitivamente es erróneo y Craig no ve la hora de firmar un nuevo contrato en un futuro cercano. Cualquier informe que indica que no lanzará esta temporada es completamente falso”.