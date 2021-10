$!Cristian Pache ha vivido un año de aprendizaje con los Bravos

El dominicano Cristian Pache, de los Bravos, calificó como un año de aprendizaje el 2021 que lo llevó hasta la Serie de Campeonato.

“Todo fue un proceso este año, de aprendizaje, desde el principió pase por lesiones, varias veces en la temporada subí y bajé a las menores en esos meses”, relató Pache a Diario Libre tras enfrentar a los Dodgers. Pache hizo solo una aparición desde el banco durante la Serie de Campeonato sustituyendo a Jorge Soler, quien fuera retirado del equipo por dar positivo al Covid 19.

“Uno no quiere que ningún compañero tenga ningún tipo de problemas y que pueda desempeñar su trabajo, pero esto me dio la oportunidad de estar presente por segunda vez en la postemporada” indicó.

Tomó un turnó contra Milwaukee y otro en la serie contra Los Ángeles, para acumular catorce juegos de experiencia en esta clase de juego.

“Por tal razón me he tomado todo este año, para aprender, para entender las cosas de las que no puedo controlar, y saber que cuando me recupere, todo este tiempo que no pude avanzar lo recuperaré.

El dominicano quedó fuera del roster de la Serie Mundial, pero sigue acompañando al equipo.

El año pasado bateó de 22-4 (.182) con cuatro anotadas, un doble, sacó la pelota del parque, con cuatro remolcadas, tres bases por bolas y cuatro ponches contra los Dodgers.

“Tal vez con todo esto y me puedan dar la oportunidad de jugar en el invierno, pero tengo que esperar a lo mejor por tantas lesiones y continúas quieran que me quede tranquilo”

Algunos fanáticos ya han descartado a Cristian Pache después de un mal comienzo en 2021, pero el jugador de 22 años solo ha agotado 67 turnos al bate en la temporada regular en su carrera.