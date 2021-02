$!Cristian Pache y sus proyecciones en los Bravos de Atlanta

“Incluso ahora, luce como un jugador completamente diferente en el campamento”, dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Debe estar más confiado en lo que hace. Al ir creciendo y jugar más, (los jóvenes) obtienen más confianza en lo que hacen y tienen un mayor entendimiento. No creo que lo haya podido hacer mejor en la Serie de Campeonato de la Loga Nacional”.

Aunque no fue fácil lanzar al fuego al dominicano Cristian Pache durante el segundo inning del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, esa experiencia les permite a los Bravos creer que su principal prospecto puede estar listo para ser su jardinero central titular.

Pero Pache no se achicó en el escenario más grande. El quisqueyano de 22 años se fue de 22-4 con un doble y un jonrón. Demostró también su potencial de Guante de Oro cuando le robó un cuadrangular a Max Muncy en el Juego 5, según publica MLB.com bajo la firma de Mark Bowman.

La ofensiva del dominicano no había comenzado a materializarse hasta el 2018, cuando de pronto empezó a demostrar destellos de poder. Bateó .278 con 11 jonrones y OPS de .815 en 433 veces al bate (104 juegos) en Doble-A Mississippi. Luego pasó el último mes del 2019 en Triple-A Gwinnett con un OPS de .747.

Aunque Pache parece estar listo para el puesto, los Bravos no quieren ponerle presión a su preciado joven jardinero, quien se ubica como el 12do mejor prospecto del juego, según MLB Pipeline.

Si Pache demuestra que no está listo para ser titular, los Bravos podrían otorgarle el puesto a Inciarte o mover al compatriota de éste, Ronald Acuña Jr., al bosque central. La segunda opción generaría la necesidad de buscar a un jardinero para las esquinas. La primera sería apostar por un renacer de Inciarte, quien no fue parte del roster de la postemporada luego de batear .190 con OPS de .512 en 131 veces al bate del año pasado.

Si Duvall no se hubiese lesionado, Pache no habría recibido la oportunidad de demostrar lo que puede hacer a nivel de Grandes Ligas. Consecuentemente, probablemente hubiese apuntado a empezar este año en Triple-A.

Snitker está optimista con los ajustes en la mecánica que ha hecho Pache en el último año, en un intento por limpiar su swing y ser más consistente.

“Siento que he tenido un crecimiento continuo a lo largo de las temporadas”, dijo Pache. “Creo que el tiempo me ha permitido aprender a leer la zona de strikes un poco mejor. Creo que me ha ayudado a darle a la bola un poco mejor. Una vez haces eso con más consistencia, creo que llega el poder.”

Antes de que el béisbol fuera detenido por el coronavirus el año pasado, Pache estaba apuntando a pasar un par de meses en Triple-A. En vez de eso, su desarrollo fue ante otros prospectos como Ian Anderson y veteranos como Mike Foltynewicz en la sede de entrenamiento alterna del equipo.

“Creo que fue muy productivo para muchos de nosotros, porque hubo muchos lanzadores talentosos entrenando con nosotros”, dijo Pache. “Enfrentamos a distintos pitchers y tuvimos 10, 15 turnos al día contra ellos”.

Ahora los Bravos deben decidir entre darle el puesto de diario a Pache de inmediato y hacer que se lo gane en uno o dos meses, para compensar el año perdido.

“Miro cada pretemporada como una oportunidad para aprender y crecer”, dijo Pache. “Creo que con cada chance que tengas con el equipo, tiene que haber disposición de adaptarse, aprender y crecer”.