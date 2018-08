Críticas de Alex Rodríguez no les importan al lanzador Yu Darvish

CHICAGO. Luego de que Alex Rodríguez lo criticara el domingo durante la transmisión de ESPN del juego entre los Cachorros y los Cardenales, Yu Darvish pareció no tomarse muy en serio las palabras del ex jugador, señala Carrie Muskat en MLB.com

“Cuando tienes a alguien que firmó un contrato enorme y está fuera de acción, y entras al cuarto de trainers y tiene a dos preparadores físicos trabajando con él, pues la verdad es que deberías estar en alguna parte de Arizona recibiendo tratamiento”, dijo Rodríguez durante la transmisión.

Cuando le preguntaron al respecto, Darvish se empezó a reír.

“Honestamente, no importa lo que él piense de mí, porque yo todavía siento mucho respeto por A-Rod”, dijo Darvish, quien se encuentra en la lista de lesionados y el martes hizo su tercera sesión de bullpen.

¿Es Darvish un problema dentro del clubhouse de los Cachorros?

“No lo sé, en realidad”, respondió Darvish. “Pero [Anthony] Rizzo me dio tremendo abrazo y me dijo, ‘Te quiero’. Pero no estoy muy seguro si de verdad piensa eso”.

Entonces, ¿no está bravo?

“Yo me molesto, especialmente cuando mi hijo no se lava los dientes o se esconde a jugar cuando se supone que no lo debería estar haciendo”, añadió el diestro.

El manager Joe Maddon, quien ya le había respondido a A-Rod el mismo domingo, dijo que Darvish lo tomó de mejor forma que él.

“Pareció algo plástico, como si fuese ensayado”, comentó Maddon sobre los comentarios de Rodríguez. “Definitivamente, fue una emboscada. No sé cómo [Rodríguez] llegó a esa conclusión. Pero no fue algo que se le ocurriera en el momento. Fue algo ensayado al menos por una semana”.