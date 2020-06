$!Cruz: “El premio Alí es lo más grande que he conseguido”

Nelson Cruz tiene un espacio ganado en las hemerotecas deportivas por sus más de 400 cuadrangulares en Grandes Ligas, seis apariciones en el All Star, tres Bates de Plata, imágenes imborrables en el Clásico Mundial de Béisbol y un poder inagotable que a punto de cumplir 40 años se desconoce la fecha de caducidad.

Pero su labor social dice que ese imponente físico de 6’2 pies que acoge 230 libras de pura fibra aloja a un ser humano sensible a la pobreza, una labor con epicentro en su natal Las Matas de Santa Cruz en Montecristi, pero cuya obra ha llegado hasta Venezuela.

Ese trabajo trascendió y convenció al jurado de los premios ESPY de ESPN para otorgarle el premio Muhammad Alí Sports Humanitarian Award, al compromiso social de los atletas.

“Dios me ha dado muchas cosas que nunca pensé tener. Uno tiene galardones como Bates de Plata, del Clásico, en Serie Mundial, muchos individuales, pero yo creo que esta es la que más satisfacción me ha dado en mi vida, en mi carrera. Ser reconocido por algo que nunca pensé ser reconocido por las cosas que he hecho a través de mi fundación porque entiendo que ha sido lo más correcto hacer, ayudar a los demás”, dijo Cruz.

Un pelotero que se estableció tarde (26 años) en la MLB y que vio su primer millón a los 30 (2011) el trabajo filantrópico lo comenzó donando utilería deportiva a ligas, pero tan pronto tuvo ingresos apreciables no se puso de perfil para ir más allá.

El toletero de los Mellizos se fue en lágrimas cuando lo supo, en su hogar en Montecristi.

Un galardón que le entregará US$125,000 a la Fundación Boomstick, cuyo trabajo incluye operativos médicos, entrega de sillas de ruedas, lentes, apoyo escolar a cientos de niños, donación de utilería a cuerpos de bomberos y ambulancias.

“Ser reconocido por esa cadena tan prestigiosa, el nombre del premio, lo que significa este premio, esa figura de Muhammad Alí representa, no pensando en lo que él hacía dentro del ring, sino lo que hacía, las causas por las que él luchaba, especialmente como estamos luchando ahora contra el racismo”, dijo Cruz.