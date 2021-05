$!Cruz para el reloj y produce a los 40 como si tuviera 28

Desde que se unió a Minnesota previo a la campaña 2019 no ha parado de dar razones al equipo para retenerlo. En los primeros 162 encuentros disparó 56 jonrones, la tercera mayor cantidad para un jugador que se une a un club en el equivalente a una campaña completa, solo detrás de Mark McGwire (71, Cardenales) y Babe Ruth (64, Yanquis).

Relegado a bateador designado desde 20016 por sus deficiencias defensivas, con los Mellizos tiene aporte ofensivo de 81 puntos por encima del bateador promedio (wRC+) y se ubica octavo en esa casilla en la Liga Americana. En el primer mes de la campaña coleccionó 1.1 victorias sobre jugador reemplazo (WAR), mayúsculo si se toma en cuenta que no suma ni con el bate ni con el corrido de las bases.

Moisés Alou tenía el software al día hasta que se retiró (bateando sobre .300 hasta los 41 años), pero el hardware no daba más; David Ortiz por igual. Son excepciones a la regla, errores estadísticos, uno en lo que Nelson Cruz se inscribe.

¿Retiro?

“Mi cuerpo se siente muy bien. Mi mente también está bien. Así que no hay razón. Todavía amo el juego. No sé qué más hacer. Tengo algunos planes después de la jubilación, pero aún no estoy listo”, dijo Cruz cuando renovó su más reciente contrato.