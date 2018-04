Cuadrangular de Dixon Machado en el 9no da triunfo a Tigres ante Orioles

DETROIT. El venezolano Dixon Machado abrió la parte baja del noveno inning con un jonrón, coronando un alocado final, y llevar a los Tigres de Detroit a la victoria el miércoles por 6-5 ante los Orioles de Baltimore.

Detroit ganaba 2-1 antes que cada equipo anotó tres veces en el octavo y una en el noveno

El venezolano Luis Sardiñas empató la pizarra para Baltimore con un jonrón solitario ante Shane Greene (1-0) en la alta del noveno, pero luego Machado la sacó por el izquierda de una línea ante el dominicano Pedro Araujo (1-2). Fue apenas el segundo cuadrangular en la carrera del infielder.

En el día que cumplió 35 años, el astro venezolano Miguel Cabrera disparó su segundo jonrón de la campaña. El dominicano Jeimer Candelario y John Hicks también la desaparecieron por Detroit. Hicks hit a three-run shot in the eighth that put the Tigers up 5-4.

Por los Orioles, los dominicanos Manny Machado de 4-2, una anotada y una impulsada; y Pedro Álvarez de 1-0. Los venezolanos Sardiñas de 1-1, una anotada y una impulsada; y Engelb Vielma de 3-0.

Por los Tigres, los venezolanos Machado de 4-2, una anotada y una impulsada; Cabrera de 4-2, una anotada y una remolcada; y Víctor Martínez de 4-1. El cubano José Iglesias de 4-1. El dominicano Candelario de 4-2, una anotada y una remolcada.