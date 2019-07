$!¿Cuándo se “encenderá” el mercado de cambios en las Grandes Ligas?

Varios factores son responsables para esta relativa calma. Aunque eliminar los cambios con el proceso de waivers en agosto y convertir al 31 de julio en la única fecha límite para cambios debe de generar bastante movimiento antes de las 4 p.m. ET del miércoles, los equipos están actuando igual que durante la agencia libre en invierno pasado: De manera lenta, metódicamente y sabiendo que la paciencia muchas veces da resultados y produce una caída en los precios. Ese relato está bajo la firma de Anthony Castrovince en MLB.com.

La verdad es que esta temporada de cambios ha estado bastante inactiva hasta ahora. El informe el jueves del cambio de Tyler White de los Astros a los Dodgers fue algo, pero no es exactamente el tipo de movimiento que va a encender el mercado.

Si Bumgarmer no es ofrecido, una alternativa para un equipo buscando a abridores es Mike Minor, el zurdo de los Rangers, quien está teniendo la temporada de su vida

Pero en algún momento, y pronto, la represa se va a romper y se van a empezar a producir canjes. Hay demasiadas cosas por hacer para que no ocurra algo así. Entonces, examinemos algunos posibles escenarios que podrían poner a moverse el mercado, en orden desde el más hasta el menos probable.

1. Alguien en el Este de la L.N. va a parpadear

El impulso del momento lo es todo aquí, porque los Nacionales y Bravos jugarán una serie de tres juegos en Washington de lunes a miércoles. Con los Nacionales por detrás de los Bravos en la tabla y enfrentando a los Dodgers durante el fin de semana, tienen un incentivo extra para hacer algo antes del lunes. Y el gerente general Mike Rizzo no es de los que se quedan con los brazos cruzados.

Los inspirados Nacionales han convertido la lucha con los Bravos en una batalla legítima y ambos equipos están en el mercado con la misma necesidad: Reforzar el bullpen. Será interesante ver no sólo quién consigue qué, sino cuándo.

2. Alguien pagará el precio por Marcus Stroman antes de su próxima apertura

El derecho de los Azulejos, quien tiene efectividad de 2.96, tiene pautada abrir el lunes en Kansas City, pero no tiene mucho sentido que lance su próximo juego con el uniforme de Toronto. Los Azulejos estarían corriendo el riesgo de que pase algo que baje su valor y los equipos que están en carrera por la postemporada necesitan sacarle el mayor valor – es decir, aperturas—posible a este cambio.

Stroman, quien no será elegible para la agencia libre sino hasta después de la temporada del 2020, es probablemente el jugador con más posibilidades de ser canjeado este mes entre aquellos que no estarán bajo control contractual de su nuevo equipo por apenas un par de meses.

3. Los Mellizos se dan cuenta de que el bullpen no se arreglará solo

4. Los Cerveceros no pueden esperar más para fortalecer su pitcheo

Perdieron a Brandon Woodruff y al venezolano Jhoulys Chacín esta semana por lesiones de oblicuos. Se podía argumentar que necesitaban ayuda cuando Woodruff y Chacín estaban saludables, así que mucho más ahora si quieren tener alguna esperanza de jugar en octubre.

El problema (para aquellos que estamos pidiendo acción) es que el gerente general de Milwaukee, David Stearns, es muy bueno en su trabajo y no dado a tomar decisiones emocionales. Está convencido de que la ausencia de Woodruff es temporal y no es que Chacín, con su efectividad de 5.79, estuviera ayudando mucho. Lo más probable es que los Cerveceros consigan algún abridor, pero no parecieran ser el equipo que vaya a prender el mercado.