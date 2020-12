$!¿Cuándo serás el hombre que Dios te llamó a ser?, las palabras que sacaron a Strawberry de la adicción

Hace poco más de 18 años, la ahora esposa de Darryl Strawberry, Tracy, lo estaba sacando de las casas de la droga. Como él, en sus propias palabras, “estaba inyectando droga, fumando crack y solo quería morir”, ella continuó persiguiéndolo, golpeando puertas, encontrándolo y prometiéndole que había más en la vida.

En un caso, Tracy, quizás por desesperación, pronunció las palabras que cambiaron la vida de su esposo.

"¿Cuándo te vas a quitar ese uniforme de béisbol?" ella le preguntó. "¿Qué quieres decir?" Darryl respondió. "¿Cuándo vas a dejar de ser el jugador de béisbol Darryl Strawberry, ya no eres él, y cuándo vas a ser el hombre que Dios te llamó a ser?" Tracy dijo, según Darryl, quien recordó la situación en una entrevista telefónica reciente con The Record y NorthJersey.com.

Desde entonces, Strawberry, que ahora tiene 58 años, ha estado en el ministerio durante 17 años, predicando durante los últimos 12. Una vez metido en una vida de fiesta y drogas, dice que se ha transformado.

Este viaje es el tema del último libro de la ex estrella de los Mets y Yankees de Nueva York, "Cambia tu temporada: cómo Dios transforma tu vida".

Con el escritor Lee Weeks, Strawberry, un autor más vendido del New York Times que ha escrito varios libros, habla sobre sus luchas, cómo las superó y el papel que jugó su fe en ellas. El libro se lanza el 12 de enero.

Strawberry, que vive en un suburbio de St. Louis, dice que ahora tiene un propósito y está viviendo una vida plena. Dice que se dio cuenta de que el dinero, la fama y otros objetos materiales no podrían satisfacerlo para siempre.

Hace años, después de que terminó su carrera como jugador, se encontró en mal estado. El béisbol era todo lo que sabía, pero ya no lo tenía. Sintió que no tenía nada que perder, así que festejó y consumió drogas.

"Preferirías estar muerto", dijo Strawberry. Su punto más bajo llegó cuando Tracy tuvo que arañar y arañar para sacarlo de las casas de la droga. Ella le aseguró que Dios tenía un plan para él. No quería tener nada que ver con eso.

"¿Por qué no dejas que Dios me deje aquí y me deje morir?" Darryl le preguntaría. "No tienes tanta suerte", decía Tracy. Como la madre de Darryl, a Tracy no le importaba el béisbol tanto como a ella Darryl era un buen hombre.

Tracy no estuvo al lado de Darryl ya que ganó cuatro campeonatos de la Serie Mundial y recibió ocho selecciones al Juego de Estrellas, entre otros logros.

Darryl y Tracy, que llevan 14 años casados, se conocieron hace 21 años en una convención de Narcóticos Anónimos en el sur de Florida. En ese momento, Tracy llevaba un año limpia durante su recuperación, mientras que Darryl había estado consumiendo. Ella lo vio no como una ex superestrella del béisbol, sino como un hombre destrozado que buscaba volver a encarrilar su vida.

Mientras otros en la convención acosaban a Darryl y le pedían autógrafos, Tracy pensó: “El tipo necesita ayuda. ¿No lo dejarás solo y lo dejarás en paz? “Ella me vio en mi peor momento de adicción, que es realmente difícil”, dijo Darryl. “Simplemente creo que Dios la usó para rescatarme de mí, más que nada. Ella fue el punto de inflexión ".

Hasta ese momento, Strawberry se había sentido miserable y se sentía desesperada. Un ejemplo de su libro: cuando su cáncer regresó en un momento dado, esperaba que le quitara la vida, tal como había cobrado la vida de su madre y su hermana antes que él. Solo quería terminar con el dolor con el que estaba lidiando en la vida, pero aceptó de mala gana someterse a una cirugía para extirpar el tumor canceroso.

"Mientras la anestesia me escoltaba lentamente a un campo de sueños", escribió Strawberry, "esperaba no volver a despertar nunca". En estos días, Strawberry dice: "Dios me encontró en un hoyo y me puso en un púlpito para predicar".

Strawberry dice que es importante para él que aquellos a quienes predica sepan el quebrantamiento del que vino, los demonios que venció para estar hablando frente a ellos. Estaba en centros de rehabilitación por abuso de sustancias. Enfrentó cargos por violencia doméstica y evasión de impuestos. Él era imperfecto.

Strawberry no quiere ser otro ex atleta o estrella de cine más santo que tú y que te cuente sobre Dios, Jesús y la redención sin haber hecho el trabajo ellos mismos. No quería ser un hipócrita más. No, es alguien cuyo estatus como figura pública significa que todos conocían sus batallas.

Predica ahora porque ha sufrido una transformación y cree que otros pueden hacer lo mismo. Durante su carrera como jugador, Strawberry a menudo observó la forma en que vivían los compañeros de equipo de los Mets, Gary Carter y Mookie Wilson.

Esos dos se unían al equipo para cenar, por ejemplo, pero luego regresaban directamente a sus habitaciones de hotel. Hoy en día, Strawberry es el que declina las invitaciones a fiestas.

"¿Dónde estás?" la gente preguntaba. "¿Dónde has estado?" Strawberry, una y otra vez, tuvo que explicar que había cambiado su estilo de vida. Ha sido un viaje difícil pero gratificante. “¿Me senté a horcajadas sobre la cerca a veces? Sí”, dijo Strawberry. "Pero nunca volví, volví por completo, a las viejas costumbres y cosas así".

Strawberry dice que la parte más difícil de todo ha sido que su madre, que murió mucho antes de que él cambiara su vida, no pudo presenciarlo convertirse en un hombre nuevo. Hoy en día, cuando está en el camino predicando, a veces se rompe y llora al registrarse en una habitación de hotel, porque dice que le rompe el corazón que su madre, la que quería que él viviera de esta manera más que nadie, es la uno que no puede verlo hacerlo.

Cuando se sentó a escribir su libro, Strawberry sintió que era fácil reflexionar sobre sus luchas; después de todo, ya las superó. Ahora, se trata de que los demás sepan que pueden hacer lo mismo.

"Siempre estaré orgulloso de quién soy y de lo que he pasado", dice Strawberry, "pero estoy más agradecido por la gracia que me ha sido dada porque no la merezco".