$!Curt Schilling pide al Salón de la Fama que retire su candidatura de las boletas

En una comunicación repleta de agravios, de 1.100 palabras publicada en su cuenta de Facebook, Curt Schilling solicitó a la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) que lo retiraran de la consideración del Salón de la Fama en su último año de elegibilidad, que será en 2022. El ex lanzador reiteró su desdén por los medios de comunicación y expresando disgusto por su historial de transfóbicos y las declaraciones violentas se combinan con peloteros usuarios de esteroides para mejor el rendimiento.

Schilling se perdió por poco las elecciones al Salón de la Fama el martes por la noche, donde sacó el 71.1% de las 301 boletas, solo 16 votos menos del 75% requerido para la inducción.

Fue el noveno año de elegibilidad de Schilling, y su porcentaje de votos casi se ha duplicado desde que recibió el 38,8% en 2013.

Pero la tendencia ascendente de Schilling en la votación, no atípica para los jugadores cuyos casos estadísticos no son automáticos, se ha producido cuando su conducta fuera del campo y su aparente sistema de creencias ha enfurecido a sus seguidores. Schilling fue despedido de su papel en Sunday Night Baseball de ESPN en 2016 después de publicar un meme anti-transgénero en su página de Facebook.

En los últimos años, se ha alineado con extremistas de extrema derecha como el ex asesor del presidente Trump, Steve Bannon, expresó su apoyo a un meme que decía “Cuerda. Árbol. Periodista ”, y se preguntó en voz alta si los musulmanes pueden ser tan peligrosos como los nazis.

Más recientemente, Schilling tuiteó un estridente apoyo al grupo que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero en un intento por anular los resultados de las elecciones.

“Siéntate [cállate] y mira cómo la gente comienza una confrontación por [improperio] que importa como los derechos, la democracia y el fin de la corrupción [del gobierno]. # ithappening”, tuiteó Schilling, en parte.

Las boletas para las elecciones de 2021 tenían que ser enviadas el 31 de diciembre, lo que significa que los resultados del martes no reflejaron ningún retroceso potencial de sus comentarios sobre el ataque al Capitolio, durante el cual cinco personas murieron.

Su carta al Salón de la Fama sugirió que estaba ofendido de que sus puntos de vista personales pudieran costarle apoyo y colocarlo junto a Barry Bonds y Roger Clemens, quienes tienen casos estadísticos rotundos para el Salón de la Fama pero están fuertemente ligados al uso de drogas que mejoran el desempeño. .

Al igual que Schilling, están en su noveno y penúltimo año en la boleta, registrando un 61,8% (Bonds) y un 61,6% (Clemens).

Se envió un récord de 14 boletas en blanco, según el Salón de la Fama, que es una forma de voto de protesta que los votantes han utilizado en el pasado para suprimir candidaturas.

La votación es realizada por miembros de 10 años de la BBWAA.

“Nada, cero, ninguna de las afirmaciones hechas por ninguno de los escritores tiene mérito”, escribió Schilling en su mensaje. “En mis 22 años jugando béisbol profesional en los vestuarios con mayor diversidad cultural en los deportes, nunca he dicho ni actuado en ninguna otra capacidad que no sea ser un buen compañero de equipo”.

“Ciertamente he estado expuesto al racismo, el sexismo y la homofobia, ya que es parte de lo que somos los seres humanos. He jugado y hablado con compañeros de equipo homosexuales. He jugado con golpeadores de esposas, adúlteros, agredidos, drogadictos y alcohólicos. Nunca he golpeado a una mujer, conducido borracho, consumido drogas (esteroides), o de otra manera, agredido a nadie ni cometido ningún tipo de delito”.

“Pero ahora estoy de alguna manera en una conversación con dos hombres que hicieron trampa, y en lugar de ser responsables, eligieron destruir la vida de otros para proteger su mentira. Siempre tendré una cosa que siempre perseguirán. Un legado. Sea lo que sea lo mío como jugador, será la verdad, y me lo gané para bien o para mal”.

“Habiendo dicho todo eso, los medios han creado un Curt Schilling que no existe ni ha existido nunca. Es una de las cosas que me ha permitido dormir por la noche“.

Jane Forbes Clark, presidenta de la junta del Museo y Salón de la Fama del Béisbol, dijo en un comunicado a USA TODAY Sports: “Como saben, la Junta Directiva del Salón de la Fama del Béisbol establece las reglas y procedimientos para el proceso de votación de BBWAA. La Junta ha recibido la solicitud de Curt Schilling de ser eliminado de la votación de 2022 y considerará la solicitud en nuestra próxima reunión“.

Schilling ganó 216 juegos en su carrera, sus 3,116 ponches y sus estadísticas periféricas respaldaron su candidatura. También ganó 11 juegos de postemporada, ganando la Serie Mundial en 2001, 2004 y 2007.